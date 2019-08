A importação de bonecas sexuais gera controvérsia na Coreia do Sul

Uma petição pedindo a proibição da importação de bonecas sexuais em tamanho natural para a Coreia do Sul angariou quase 250 mil assinaturas até esta sexta-feira (2), ultrapassando o número de adesões a uma solicitação que exigia uma resposta do gabinete presidencial à questão.

Embora bonecas sexuais não sejam ilegais no país, as agências alfandegárias do governo bloqueiam a importação do produto sob uma lei que restringe materiais que “corrompam a moral pública”.

No entanto, a Alta Corte de Seul decidiu no mês de janeiro desde ano que bonecas sexuais para a utilização pessoal deveriam ser tratadas diferentemente de pornografia, que é muito restringida pelas leis sul-coreanas.

A decisão, confirmada pela Suprema Corte do país no mês de junho passado, causou uma grande reação adversa, e uma petição encaminhada à Casa Azul (que é a sede do governo) recolheu mais de 237 mil assinaturas.

O autor não identificado da petição argumentou que o influxo de bonecas de sexo importadas poderia resultar em alta nos crimes sexuais.

Um porta-voz do departamento de alfândega em Incheon disse que o órgão havia autorizado importações do Japão, mas que a admissão de importações vindas da China ainda estava sob revisão.

O presidente da distribuidora que contestou a decisão anterior da alfândega disse que não tinha como oferecer números totais das importações de bonecas infláveis para a Coreia do Sul.

Mas Lee Sang-jin disse que, desde a decisão da corte, havia “muitos indivíduos” viajando ao exterior para trazer bonecas ao país. Lee é presidente-executivo da MSHarmony, uma subsidiária da MSIL Co.

As bonecas em tamanho natural podem custar de 1 milhão de won (aproximadamente 3.223 reais) a 20 milhões de won (o equivalente a 64,4 mil reais), a depender de opções como pele de silicone, cor dos olhos e sistemas de aquecimento do corpo que as fazem parecer mais humanas.

O autor da petição argumentou que os traços personalizáveis de algumas bonecas podiam ser usados para criar cópias de pessoas reais, uma preocupação que Lee descartou como infundada.

