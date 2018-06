A imprensa argentina detonou a seleção do país e falou em “catástrofe” e “papelão”

A imprensa da Argentina não perdoou a seleção do país nesta quinta-feira (21), após derrota para a Croácia por 3 a 0, pela segunda rodada do grupo D da Copa do Mundo, resultado que deixou Lionel Messi e cia. à beira da eliminação. As informações são da agência de notícias Efe.

O atacante Ante Rebic, e os meias Luka Modric e Ivan Rakitic marcaram os gols da partida, disputada no estádio Nizhny Novgorod. Com isso, os vice-campeões mundiais ficaram com apenas um ponto, precisando torcer para que a Islândia não vença amanhã a Nigéria.

Isso porque, caso a seleção nórdica obtenha os três pontos, poderá até fazer um “jogo de compadres” com os croatas na última rodada. “A Argentina passou vergonha contra a Croácia e colocou em xeque seu futuro no Mundial”, diz a manchete do site do jornal “La Nación”, que foi publicada acompanhada com uma grande foto de Messi, de costas e cabisbaixo.

O jornal “Clarín” também colocou o camisa 10 na capa da edição online, classificando o resultado como uma “catástrofe”, destacando também o erro do goleiro Willy Caballero, no primeiro gol da seleção do Leste Europeu. “A Argentina decepcionou e está com um pé fora do Mundial. Foi uma goleada e não houve resposta em nenhum momento. Um erro gravíssimo de Caballero foi o começo do pesadelo. Messi quase não tocou na bola e houve insultos a Sampaoli”, aponta a publicação.

A emissora de televisão “Crónica” voltou as baterias contra o treinador da seleção argentina, questionando: “Que horas Sampaoli pedirá demissão?”. Sempre irônico nas vitórias e ácido nas derrotas, o jornal esportivo “Olé” definiu a derrota para os croatas como “papelão”, além de ter colocado Caballero como um dos destaques negativos da partida.

História

A derrota por 3 a 0 para a Croácia foi a quarta pior sofrida pelos argentinos na história dos Mundiais. Antes do início desta edição da competição mundial, a equipe já havia sofrido um total de 21 derrotas em Mundiais, desde 1930.

Foram poucas as goleadas: em 1958, perdeu por 6 a 1 da Tchecoslováquia na fase de grupos. Em 1974, 4 a 0 para a Holanda também na fase inicial. Já em 2010, foi eliminada pela Alemanha por 4 a 0 nas quartas de final.

Modric e Rakitic fizeram a bola girar no meio de campo da Croácia, com passes em profundidade nas costas dos laterais sul-americanos eram o mapa da mina. Por causa disso, das quatro chances de gol criadas nos primeiros 45 minutos, três foram da Croácia. Na melhor delas, Mandzukic estava sozinho na pequena área e errou a cabeçada.

O segundo tempo para a Argentina durou sete minutos. Foi o tempo que mostrou organização e se manteve fiel a um plano de jogo. Depois do erro de Caballero, que tentou cobrir Rebic, errou e deixou o meia livre para marcar o primeiro gol, a seleção se desfez em campo e levou mais dois gols dos meias croatas.

