Por Redação O Sul | 21 de abril de 2024

Com gol de Bernardo Silva nos minutos finais, o Manchester City avançou à final da Copa da Inglaterra ao superar o Chelsea por 1 a 0. (Foto: Divulgação)

Com gol de Bernardo Silva nos minutos finais, o Manchester City avançou à final da Copa da Inglaterra ao superar o Chelsea por 1 a 0, no sábado (20), em Wembley. O time de Pep Guardiola busca o bicampeonato consecutivo. O adversário da decisão será o Manchester United, que venceu o Coventry City nos pênaltis nesse domingo (21).

Apesar da classificação, o Manchester City teve mais sorte do que juízo. O atacante dos Blues Nicolas Jackson perdeu duas chances claras contra o goleiro Stefan Ortega. Principalmente no primeiro tempo, os Citizens deixaram a desejar com um ritmo abaixo do normal, o que parecia ser resquícios da eliminação diante do Real Madrid, na última quarta-feira, pelas quartas de final da Champions League.

Como de costume, a equipe de Manchester teve mais posse de bola, mas quase não ameaçava o adversário. Com a entrada do atacante Jérémy Doku no lugar de Jack Grealish na segunda etapa, o City passou a ter mais perigo no ataque, tanto que o gol da vitória tem a participação do belga.

Quem ficou fora deste jogo foi o norueguês Erling Haaland, que sentiu problemas musculares na última partida contra o Real Madrid pela Champions. O argentino Julián Álvarez começou como titular.

Do outro lado, o Chelsea lamenta as oportunidades desperdiçadas por Jackson que poderiam mudar completamente o cenário do confronto. Além disso, há uma reclamação de um pênalti não marcado, em uma falta cobrada por Cole Palmer que pegou no braço do adversário Grealish ao pular da barreira. Com a eliminação, o Chelsea não tem como mais conquistar um título nesta temporada.

Manchester United

Apesar de ter aberto 3 a 0, o Manchester United precisou dos pênaltis (4 a 2) para passar do Coventry, da segunda divisão inglesa, nesse domingo, em Wembley, pela semifinal da Copa da Inglaterra. O resultado ficou em 3 a 3 no tempo regulamentar e na prorrogação. A decisão será contra o rival local Manchester City, que bateu o Chelsea no sábado, o que aumenta a importância da partida. Os Red Devils ocupam apenas a sétima colocação no Campeonato Inglês e buscam o 13º título da competição para não passar em branco nesta temporada.

O placar de 2 a 0 no primeiro tempo, fora as chances desperdiçadas, deixou claro a superioridade do United. No entanto, após o terceiro gol no segundo tempo, os Red Devils baixaram de intensidade, o que fez o Coventry acreditar novamente na classificação com dois gols em menos de dez minutos. Nos acréscimos da etapa final, o lateral-direito do United, Aaron Wan-Bissaka, desviou a bola com a mão, e o árbitro marcou o pênalti. O atacante Haji Wright converteu a cobrança e levou o jogo à prorrogação.

Na etapa complementar, o Coventry chegou a ter, já nos minutos decisivos, um gol anulado pelo VAR por impedimento no lance. Além disso, as duas equipes colocaram a bola uma vez no travessão. Nos pênaltis, Bradley Collins, goleiro do Coventry, defendeu a primeira cobrança do volante Casemiro. Enquanto o arqueiro do United, Andre Onana, pegou uma de duas penalidades não convertidas que decretaram a classificação do clube de Manchester.

Outros destaques do jogo foram os meias Bruno Fernandes, do United, e o Ellis Simms, do Coventry, com um gol e uma assistência para cada. Com inúmeros desfalques na defesa, o técnico dos Red Devils, Erik ten Hag, precisou improvisar o Casemiro ao lado do zagueiro Harry Maguire, autor do segundo gol. Quem entrou na vaga do brasileiro no meio-campo foi o volante Scott McTominay, que abriu o placar no primeiro tempo.

Como o Coventry é somente o oitavo da segunda divisão inglesa, não era esperado que o Manchester United tivesse tanta dificuldade neste confronto, o que não tira os méritos da reviravolta pelo time de menor expressão. A final da Copa da Inglaterra será entre Manchester City e Manchester United, no dia 25 de maio, no Estádio de Wembley. As informações são do jornal O Globo.

