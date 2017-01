A impressionante imagem de uma raposa congelada dentro de bloco de gelo

Uma impressionante imagem de uma raposa congelada dentro de um bloco de gelo percorreu o mundo. O registro foi feito por um caçador alemão em Fridingen, perto do rio Danúbio, no sudoeste da Alemanha.

Em entrevista à agência de notícias alemã DPA, Franz Stehle explicou que a raposa se afogou no local ao cair na água após caminhar sobre a fina camada de gelo que cobria o rio.

Ele acrescentou que extraiu o bloco com o animal no último dia 2 de janeiro e decidiu exibi-lo em frente a um hotel em Fridingen, um povoado localizado às margens do Danúbio, para alertar sobre os perigos associados aos rios durante o inverno.

O caçador afirmou ainda que não é atípico que animais se afoguem ao atravessarem a superfície congelada de rios durante a estação fria. “Já vi cervos e javalis congelados”, afirmou Stehle.

Tempestades de neve vêm sendo registradas por toda a Europa nas últimas semanas. (BBC)

