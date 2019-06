A indústria gaúcha no Chile

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Gilberto Porcello Petry, participou nesta terça-feira (04), no Centro de Conferências da Sociedade de Fomento Fabril, na capital Santiago, do Seminário Oportunidades de Negócios RS-Chile. Ao lado do governador Eduardo Leite, apresentou a empresários chilenos e representantes do governo as potencialidades do Estado.

