Esporte Brasileiras dominam o Japão e vão às quartas com 2ª melhor campanha da Liga das Nações de vôlei

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Seleção vence por 3 sets a 0 e conquista seu oitavo triunfo seguido na competição. Foto: Divulgação/CBV Seleção vence por 3 sets a 0 e conquista seu oitavo triunfo seguido na competição. (Foto: Divulgação/CBV) Foto: Divulgação/CBV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Seleção Brasileira não tomou conhecimento do Japão, que jogou diante de sua torcida, em Chiba, e venceu por 3 sets a 0, parciais de 25/17, 25/18 e 25/20, neste domingo (13), pela Liga das Nações de vôlei feminino, conquistando seu oitavo triunfo seguido na competição – foram dez vitórias e uma derrota nas três semanas iniciais.

Com o resultado positivo diante da terceira colocada na partida derradeira da fase de classificação, o time verde e amarelo, que já tinha vaga assegurada nas quartas de final, confirmou o segundo lugar geral na tabela e só enfrentará a Itália, a melhor seleção da atualidade e única algoz das brasileiras no torneio, em uma eventual decisão.

Apesar da ausência da ponteira Ana Cristina, principal pontuadora da equipe verde e amarela na competição, que sofreu uma lesão no menisco na partida com a França, o selecionado nacional fez sua melhor partida na competição e se impôs na disputa direta pela vice-liderança do torneio, com ótima atuação da levantadora Roberta e pontos fundamentais da ponteira Julia Bergmann.

Embalado após o triunfo sobre a Polônia, o Brasil começou melhor e, com organização tática e saques agressivos, logo abriu 5 a 2 de vantagem no primeiro set. Com bom volume de jogo, a equipe do técnico José Roberto Guimarães ampliou a vantagem para 12 a 6. Com a levantadora Seki anulada – enquanto do lado brasileiro Roberta tinha liberdade para variar as jogadas -, o Japão não conseguia construir e cometia erros. Dominantes, as brasileiras abriram 20 a 11 e administraram a vantagem para fechar o set em 25 a 17.

As japonesas voltaram mais atentas na segunda parcial e, pela primeira vez, lideraram o placar, por 4 a 2, forçando o saque e com Ishikawa se soltando mais no jogo. O Brasil reagiu, buscou o empate e, com saques certeiros de Roberta, virou a partida por 8 a 7, anotando mais três pontos seguidos de ataque para abrir boa vantagem.

Apesar do início de set mais equilibrado que o anterior, o saque fazia a diferença em favor das brasileiras, que abriram 17 a 11 no placar, contando ainda com os ataques pesados de Rosamaria, Gabi e Julia Bergmann. Sem desistir, as japonesas encostaram no placar – 20 a 17 -, mas a concentração e o forte bloqueio brasileiros prevaleceram: 25 a 18.

Avassalador, o time de Zé Roberto não dava chances ao Japão. Um ace de Rosamaria deixou as visitantes com 3 a 1 de vantagem no início do terceiro set. Com uma atuação discreta até então, Ishikawa tentou comandar a reação das anfitriãs, que encostaram em 6 a 5, mas a mão pesada de Bergmann continuava entrando na quadra adversária e o Brasil abriu 15 a 10.

A seleção japonesa cresceu na partida e voltou a reduzir a vantagem brasileira para 18 a 16, mas o bloqueio voltou a funcionar e Julia Kudiess fez 20 a 16. Apesar da melhora da equipe da casa, o conjunto verde e amarelo manteve o foco e a organização coletiva, administrando a vantagem para fechar a partida em 25 a 20.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/brasileiras-dominam-o-japao-e-vao-as-quartas-com-2a-melhor-campanha-da-liga-das-nacoes-de-volei/

Brasileiras dominam o Japão e vão às quartas com 2ª melhor campanha da Liga das Nações de vôlei

2025-07-13