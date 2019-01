A inflação na Argentina fica em 47,6% em 2018, a segunda maior da América Latina

A inflação de 2018 na Argentina fechou o ano de 2018 em 47,6%, acima do previsto no início do ano. No início do ano passado, o governo havia estimado que o aumento dos preços terminaria 2018 entre 15% e 20%.

A maioria dos sindicatos seguiu esses parâmetros na hora de para negociar o reajuste dos trabalhadores. No meio do ano, porém, a inflação já superava esse patamar, levando a protestos, greves e atos contra o governo.

O valor revelado é o mais alta do país em 27 anos, desde os tempos da hiperinflação. É, também a segunda mais alta inflação na América Latina, depois da Venezuela, que vive uma crise econômica e inflacionária. ,

Transportes e tarifas foram os principais responsáveis pela alta nos preços. O atual presidente, Mauricio Macri, retirou os subsídios das suas áreas, que vinham desde o governo de Nestor Kirchner (2003-2007) e que seguiram no de Cristina (2007-2015). Além deles, alimentos, combustíveis, roupa e serviços de saúde e educação também puxaram a inflação para cima.

Os aumentos refletem a política de ajuste fiscal adotada pelo governo Macri.

Em junho, a Argentina acertou com o FMI (Fundo Monetário Internacional), um empréstimo de US$ 57 bilhões (R$ 212 bilhões) e em troca teve que fazer um corte radical nos gastos sociais e implementar um déficit fiscal zero para 2019.

Durante a campanha eleitoral que o levou à presidência, no final de 2015, Macri afirmou que a inflação era a prova da incapacidade dos governantes de um país. Ele se referia aos aumentos de preços que caracterizaram o fim do mandato de Cristina Kirchner, maquiados na contabilidade nacional, mas evidentes na rua. Macri herdou uma inflação de pouco mais de 20% ao ano. Em 2016 não houve dados oficiais, por causa da chamada “emergência estatística”. Em 2017, subiu para 24,8%. E em 2018 estourou, acompanhada de uma crise cambial em relação ao dólar e um déficit comercial que o obrigaram a pedir ajuda ao FMI.

Argentina e Venezuela, um caso extremo, são os únicos países latino-americanos com os preços fora de controle. Para a Argentina, trata-se de um problema crônico desde 1945, quando as melhorias sociais do peronismo foram financiadas com a impressão de cédulas. Nas décadas seguintes, com exceções ocasionais (como a paridade do peso com o dólar definida por Carlos Menem, que provocou deflação e terminou em colapso econômico), o déficit fiscal levou os governos a recorrerem regularmente às gráficas do Banco Central. Os preços seguiram quase continuamente para cima e o peso, para baixo.

O que aconteceu em 2018? Primeiro, o governo Macri abrandou sua meta de inflação para o ano, de 12% para 15%, em nome de sua política de “ajustes graduais”. Isso foi considerado um mau sinal pelos investidores, que correram para trocar pesos por dólares. Muitos cidadãos fizeram o mesmo. A desvalorização deu asas à inflação. A dívida externa do Estado voltava a ser perigosamente alta (agora se aproximando de 80% do PIB, o dobro de quando Macri assumiu o cargo), o déficit comercial se tornou galopante e, em maio, com os mercados financeiros internacionais fechados às demandas da Argentina, não houve remédio a não ser recorrer ao FMI e aplicar um ajuste recessivo. Em setembro, foi necessário obter do FMI um aumento no empréstimo, de 50 bilhões de dólares (186 bilhões de reais) para 57 bilhões (213 bilhões de reais), e um período mais curto nos desembolsos.

A partir desse momento, o Banco Central aplicou uma política de juros altíssimos, de até 70%, e empreendeu a retirada de pesos do mercado, a fim de deter a crise cambial. Esse objetivo, no momento, parece ter sido alcançado: o dólar permanece em torno de 37 pesos. A consequência é a recessão. Estima-se que em 2018 a economia tenha se contraído em 2,5% e, se tudo correr bem, em 2019 sofrerá uma nova contração, um pouco mais leve, de 2%.

Agora, a grande questão é se Mauricio Macri será capaz de manter um ajuste tão duro no ano em que disputa a reeleição. Os salários sofreram uma perda de poder de compra próxima a 10%, a mais séria desde o colapso de 2002, e pode-se supor que os sindicatos pressionarão o máximo possível para conseguir um reajuste compatível com a inflação. Macri resistirá à pressão? O FMI exige que o faça. Um aumento salarial generalizado melhoraria as condições de vida dos argentinos (um terço vive na pobreza), mas provavelmente daria novo impulso à inflação e provocaria novas desvalorizações e o retorno ao ponto inicial da atual crise.

O próprio FMI e analistas privados indicam que, se a Argentina cumprir as condições impostas com o empréstimo de setembro, os cidadãos terão que esperar até 2024 para recuperar os níveis de bem-estar (medidos em consumo privado) de 2017. Ou seja, só no final do mandato do próximo presidente, seja Macri ou outro, os supostos benefícios do ajuste atual começariam a ser sentidos.

