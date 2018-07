A Mega-Sena pode pagar 27 milhões e meio de reais neste sábado

O concurso 2.057 da Mega-Sena pode pagar neste sábado (07) R$ 27,5 milhões para o apostador que acertar as seis dezenas, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.

O último concurso, realizado na noite de quinta-feira (05) em Rio Grande, no Litoral Sul do RS, não teve ganhador. Os números sorteados foram: 18, 22, 29, 34, 36 e 47.

Excepcionalmente, nesta semana a Caixa realiza três concursos da Mega-Sena como parte da “Mega Semana de Férias”. O bilhete mínimo para aposta custa R$ 3,50.

