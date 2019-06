A polícia francesa recolheu vídeos de hotel em que Najila Trindade encontrou Neymar

Segundo a versão da modelo, o aparelho antigo “sumiu” no dia em que ela prestou o segundo depoimento na Delegacia da Mulher. Sem dar nomes, ela sugere que o sumiço do dispositivo seria culpa do antigo advogado.

Caso

Najila registrou boletim de ocorrência no dia 31 de maio, na delegacia em Santo Amaro. Em entrevista ao SBT no dia 5 de junho, ela afirmou que viajou para Paris para fazer sexo com o jogador. De acordo com ela, porém, Neymar teria praticado a força o ato e sem o uso de preservativo. No seu depoimento, no dia 7, ela confirmou essa versão.

Para o canal de televisão, ela disse ter um vídeo de sete minutos da noite em que teria acontecido o crime. Mas as imagens estariam em um tablet que foi roubado. Najila afirmou que a “polícia é comprada”. Por causa disso, a Polícia Civil registrou um Boletim de Ocorrência por difamação contra a modelo.