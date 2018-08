A Rádio Liberdade, a emissora de “bota e bombacha” dos gaúchos, renova a sua programação

Há quase 40 anos no ar, a Rádio Liberdade renovou a sua grade de programação. A emissora de “bota e bombacha” da Rede Pampa de Comunicação está em Porto Alegre e na Região Metropolitana no AM 970. No Litoral Norte gaúcho, continua no FM 99,7.

Entre as novidades, segundo o diretor de programação e comercial da rádio, Evandro Leboutte, está a estreia, a partir desta segunda-feira (06), do programa “Chimarreando com a Liberdade”, apresentado por ele.

“De segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, os gaúchos vão contar com grandes clássicos da nossa cultura gaúcha. Além disso, importantes nomes deste cenário musical vão brindar os ouvintes com mensagens carinhosas, gravadas com muito carinho. São mais de 70 vinhetas destes artistas. A Rádio Liberdade é para toda a família. Teremos ainda informações de trânsito, notícias e outras novidades, além de uma boa música. O ouvinte que quiser participar do programa é só ligar para o [51] 3218.2626. Estamos fazendo jus ao slogan ‘No Campo e na Cidade, Rádio Liberdade'”, disse Leboutte.

O diretor destacou ainda que a rádio estará com força total na Expointer, que ocorre de 25 de agosto a 2 de setembro em Esteio, e na tradicional Semana Farroupilha de Porto Alegre, realizada em setembro. “Estamos inovando também no site da rádio. Muitas informações do campo, dicas de entretenimento e muita música boa estarão presentes. Isso é mais uma das novidades dessa renovação da rádio”, concluiu.

A Rádio Liberdade também pode ser acompanhada de qualquer lugar do mundo através dos aplicativos para celulares e tablets (Android, iOS e Windows Phone) e diretamente pelo site http://www.redepampa.com.br/novo/radiosonline/liberdade.php.

(Ana Carolina Rodrigues/O Sul)

