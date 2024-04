Dicas de O Sul Estratégias Inovadoras de Comercialização para Rádio: Impulsionando Receitas e Audiências é tema de seminário do SindiRádio em Restinga Sêca

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2024

Evento acontece nos dias 26 e 27 de abril. Foto: Divulgação Evento acontece nos dias 26 e 27 de abril. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Sindicato das Empresas de Radiodifusão do Rio Grande do Sul (SindiRádio) realizará nesta sexta-feira (26) e sábado (27) o Seminário Estratégias Inovadoras de Comercialização para Rádio: Impulsionando Receitas e Audiências. O evento acontecerá no Hotel Recanto Business Center, em Restinga Sêca (RS), e contará com uma programação de palestras e debates voltados para profissionais e gestores do setor.

“Preparamos as atrações do seminário deste ano com cuidado em cada detalhe para proporcionar uma experiência única a quem estiver conosco. Sabemos que impulsionar tanto receitas quanto audiências são dores dos radiodifusores e vamos trazer especialistas experientes nesses temas para proporcionar relatos e dicas muito importantes”, contou o presidente do SindiRádio, Roberto Cervo Melão.

A cerimônia de abertura está marcada para às 20h desta sexta e será conduzida por Roberto Cervo Melão. Em seguida, às 21h, o empreendedor e CEO da Calçados Beira Rio, Roberto Argenta, apresentará a palestra “O Fruto do Trabalho”, abordando temas relacionados ao mercado radiofônico e suas perspectivas.

“O evento será uma oportunidade única para profissionais do rádio aprimorarem seus conhecimentos e trocarem experiências sobre as últimas tendências e estratégias no setor”, finaliza Melão.

No sábado, as atividades iniciam às 9h com a palestra “Venda Mais no Rádio”, ministrada pelo especialista Fernando Morgado, que é consultor, criador de conteúdo e palestrante com mais de 15 anos de experiência nas áreas de mídia e inteligência de mercado. Além disso, mais de 25 mil pessoas já participaram de suas consultorias e treinamentos.

Às 9h50, Diogo Gonçalves, gestor da Rádio Itatiaia, de Minas Gerais, considerada a mais ouvida do Brasil, discorrerá sobre “Os Desafios da Gestão da Rádio Mais Ouvida do Brasil”. Encerrando a programação de palestras, às 10h40, Amarildo Lopes abordará o tema “Estratégias Comerciais para Além das Ondas do Rádio”. Amarildo é graduado em administração de empresas e CEO das Rádios CBN Curitiba e CBN Londrina.

A inscrição para o seminário pode ser realizada em www.sindiradio.org.br e inclui uma diária no Hotel Recanto Business Center, jantar na sexta, café da manhã e almoço no sábado, além de acesso ao Termas Romana.

Serviço

O que: Seminário Estratégias Inovadoras de Comercialização para Rádio: Impulsionando Receitas e Audiências, realizado pelo SindiRádios.

Data: 26 e 27 de abril de 2024

Local: Hotel Recanto Business Center, Restinga Sêca

