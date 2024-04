Acontece New Balance 42K Porto Alegre oferecerá experiências aos corredores com palestras, venda de produtos e ativações

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2024

Expo da prova, no Golden Lake, contará com lojas da New Balance e de patrocinadores, além de painéis com personalidades do universo esportivo. Foto: Marcio Rodrigues Foto: Marcio Rodrigues

Os preparativos para a New Balance 42K Porto Alegre estão a todo vapor na capital gaúcha. Neste domingo (28), cerca de 7 mil corredores irão marcar presença nas principais vias da cidade, para uma celebração esportiva nas quatro distâncias da programação (5k, 10k, 21k e 42k). A estrutura da Expo, no bairro Golden Lake, já está praticamente pronta. Será neste espaço de convivência e ativações que os participantes poderão aproveitar uma ampla experiência no universo da corrida de rua.

A Expo será aberta nesta quinta-feira (25), para o início da entrega dos kits. Os corredores poderão fazer a retirada do material no Golden Lake de quinta a sábado (27), das 9h às 19h, na Avenida Diário de Notícias, 1200. O kit é composto por camiseta especial e meia personalizada da New Balance, número de peito e brindes de patrocinadores – a medalha de conclusão será entregue no domingo, após o fim do percurso.

Também de quinta-feira até domingo, o local preparado para ser o “coração” da New Balance 42K Porto Alegre contará com diversas opções de produtos. O destaque na Expo será a loja especial da New Balance, onde os corredores poderão conhecer e adquirir os últimos lançamentos e tênis da marca para performance, além de uma linha de vestuário exclusiva e personalizada da prova, como por exemplo a jaqueta Finisher. Os participantes da New Balance 42K Porto Alegre terão 15% de desconto na compra de qualquer produto.

Patrocinadores também colocarão à disposição do público itens como óculos para corrida, suplementos nutricionais, gadgets, entre outros. Outro serviço oferecido será o de customização das camisetas oficiais do evento de maneira gratuita.

“Pelo segundo ano consecutivo, a New Balance estará presente em uma grande corrida de rua em Porto Alegre. Estamos expandindo cada vez mais a nossa presença na cidade para oferecer uma experiência ainda mais completa para os apaixonados por este universo, seja pela realização da prova em si, ou por colocarmos este público em contato com os nossos produtos para performance. Estamos ansiosos para a chegada da prova no domingo e com uma alta expectativa em torno da New Balance 42K Porto Alegre”, falou Leandro Moraes, diretor de marca.

Já entre sexta-feira e sábado, a Expo contará com outro ingrediente diferenciado para os apaixonados por corrida de rua. A organização da New Balance 42K Porto Alegre preparou um line-up de palestrantes formado por personalidades e referências nacionais do universo esportivo. Ao longo dos dois dias, serão realizados painéis que abordarão os mais diversos assuntos, desde as principais recomendações de preparação física até histórias de superação de corredores amadores e profissionais.

Entre os destaques da programação estão as palestras de Paulo Paula, atleta da elite da corrida de rua nacional que disputará a New Balance 42K Porto Alegre e que participou de três edições dos Jogos Olímpicos; Hugo Farias, corredor e empreendedor que percorreu 365 maratonas ao longo de um ano; Jonas Araújo e Raquel Castanharo, que falarão sobre o universo de produtos da New Balance para performance; além de Zeca Fernando e Vitória Gomes, que disputaram a Maratona de Londres no último domingo (21) e contarão ao público como foi esta experiência.

Outras atrações da agenda são o bate-papo com os corredores da elite que disputarão a New Balance 42K Porto Alegre (entre eles Justino Pedro da Silva, Edson Amaro e Mirela Saturnino, atletas patrocinados pela marca esportiva global) e o painel com os ex-jogadores de futebol Rafael Sóbis e Lucas Leiva. Os ícones que marcaram época atuando pelo Internacional e pelo Grêmio, respectivamente, falarão sobre como estão envolvidos atualmente com a corrida de rua.

Por fim, no domingo, dia tão aguardado pelos 7 mil inscritos, outras ações e ativações também estarão à disposição. Um destes recursos será a possibilidade dos corredores da maratona (42k) terem seu progresso acompanhado em tempo real por amigos e familiares, por meio do aplicativo Runking (disponível gratuitamente na App Store ou Google Store). A cada cinco quilômetros percorridos pelo participante, o app atualizará sua posição no mapa e seus tempos parciais.

Após a linha de chegada, os participantes terão à disposição de maneira gratuita o serviço de gravação na medalha, além de um espaço para recovery com botas de compressão, macas de alongamento e banheiras de gelo oferecidas pela KTO.

“Os últimos meses foram muito intensos para preparar toda a organização da New Balance 42K Porto Alegre, e o resultado final será uma grande festa para celebrar a corrida de rua pelas ruas da cidade. Ofereceremos uma ampla jornada com diversos serviços, ações e ativações e temos certeza de que esta prova ficará marcada no coração e na mente dos participantes de uma maneira positiva”, disse Claudio Soirefmann, organizador da New Balance 42K Porto Alegre.

