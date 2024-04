Acontece Associação Comercial de Porto Alegre reconhece empreendedores na 4° edição do Prêmio Paulo Vellinho

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2024

A presidente da ACPA, Suzana Vellinho Englert, fez a abertura da cerimônia, que aconteceu de forma híbrida na noite desta terça (23). Foto: O Sul Foto: O Sul

Na noite desta terça-feira (23), a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) promoveu a cerimônia de premiação do 4° Prêmio ACPA Paulo Vellinho. A edição deste ano homenageou o empresário Günther Staub, membro do Conselho Superior da ACPA. O evento aconteceu no Palácio do Comércio, sede da Associação Comercial, de forma híbrida, com a participação dos agraciados, de convidados e autoridades.

O prêmio tem como objetivo reconhecer empresas e personalidades que se destacaram em suas áreas de atuação e colocaram a cidade como protagonista, bem como homenagear um dos mais relevantes empreendedores do Brasil: o empresário gaúcho Paulo Vellinho. O nome do empresário permanece no prêmio e, a cada edição, o reconhecimento é concedido para uma pessoa com representatividade no mundo corporativo ou ligado à Associação Comercial, caso de Günther.

Neste ano, o prêmio passou por duas modificações. A categoria Político passou a se chamar Agente Político e Agente Público, e a Cultura entrou como uma nova categoria. Unindo-se às demais, totalizam-se, agora, nove categorias: Empreendedorismo, Inovação & Tecnologia, Marketing & Comunicação, Agente Político e Agente Público, Serviços, Terceiro Setor, Turismo e Varejo. Além destas, a categoria Fora da Curva foi revelada no final da premiação, a qual agraciou a empresária Nora Teixeira pelo trabalho desenvolvido na arrecadação de recursos para o hospital que leva seu nome, localizado no Complexo da Santa Casa.

A presidente da Associação Comercial, Suzana Vellinho Englert, comentou sobre a chegada do prêmio à sua 4° edição. “Tenho muito orgulho em dar continuidade a homenagem que meu pai recebeu em vida. Este é o momento de reconhecer todos que transformaram seu trabalho e dedicação em resultado em prol da cidade, do ecossistema em que estão inseridos, assim como ele fez”, comentou.

Para ela, o prêmio se materializa como uma oportunidade para trazer à tona histórias de empreendedores e honrar os valores e o propósito da entidade. “Hoje é uma noite que premia e destaca a coragem, o empreendedorismo, a ousadia, a inovação, a tenacidade. Nada é mais representativo para a associação do que essas características”, contou.

Suzana falou ainda sobre o homenageado da edição, o empresário Günther Staub. “A dedicação do Günther a Associação Comercial é inestimável e constante pela sua grande experiência. Ele se dedica a nos orientar com suas ideias, seus projetos. Muito do que a ACPA fez e está fazendo tem a inteligência do Günther”, destacou.

Para Günther, é de extrema importância que Porto Alegre faça esse reconhecimento, primeiro, a Vellinho, e segundo, a outros empreendedores da cidade. “É uma coisa que me deixa muito satisfeito, muito feliz. É um reconhecimento sob o aspecto de empreendedorismo da Associação Comercial. O Paulo Vellinho foi um grande empreendedor e inovador, e me honra muito receber esse prêmio”, compartilhou.

Vencedores da 4° edição do Prêmio ACPA Paulo Vellinho – Edição Günther Staub:

Cultura: Noite dos Museus

Empreendedorismo: Mercado Brasco

Inovação & Tecnologia: Trashin

Marketing & Comunicação: Eduardo Mancuso Garbi

Agente Político e Agente Público: Ramiro Stallbaum Rosário

Serviços: Federasul

Sustentabilidade: Renascer da Esperança

Turismo: Gam3 Park

Varejo: Pop Center

Fora da Curva: Nora Teixeira

Os Homenageados

Paulo Vellinho

Com uma longa e empreendedora trajetória de mais de 70 anos, Paulo Vellinho participou ativamente do processo de industrialização do país neste período. Entre os destaques de sua caminhada profissional, está a liderança à frente da Springer, a partir dos anos 50, empresa vencedora em um competitivo mercado, mesmo localizada no extremo Sul brasileiro.

Günther Staub

Vive do Marketing e da Publicidade desde a década de 1950, quando começou a trabalhar na Standard, agência que chegou a ser a maior do Brasil. Palestrante, conselheiro, diretor, empresário, consultor e muitas outras funções já foram desempenhadas por Günther nestes quase 60 anos de carreira.

Günther é um dos precursores do Marketing como atividade no Rio Grande do Sul. Um dos primeiros presidentes da Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas no estado (ADVB/RS), durante sua gestão (1969 – 1973), fez com que a entidade ganhasse, por dois anos consecutivos, o prêmio de melhor associação de Marketing do mundo. Também foi nessa época que assumiu a vice-presidência para América Latina da Associação Mundial de Marketing, que tinha sede em Nova Iorque. Atualmente, é dono da empresa que leva seu nome, a Staub Comunicação e Marketing.

O Prêmio ACPA Paulo Vellinho – Edição Günther Staub tem como patrocinadores: Icatu Seguros, Arroz Prato Fino, Grupo Galeazi e Unidos.

2024-04-24