Dicas de O Sul 1º Seminário de Insolvência Empresarial será realizado nesta sexta em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











Segundo o coordenador acadêmico do IBAJUD, Luiz Trindade, o seminário será composto por cinco painéis que contarão com juristas renomados, acadêmicos e profissionais da área Foto: Divulgação Segundo o coordenador acadêmico do IBAJUD, Luiz Trindade, o seminário será composto por cinco painéis que contarão com juristas renomados, acadêmicos e profissionais da área. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O IBAJUD (Instituto Brasileiro da Insolvência) realizará nesta sexta-feira (26), em Porto Alegre, o 1º Seminário de Insolvência Empresarial. O evento ocorrerá no Auditório do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, das 8h30min às 17h30min.

A abertura contará com a presença do ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), e da desembargadora Lusmary Fatima Turelly da Silva, do Tribunal de Justiça gaúcho.

Segundo o coordenador acadêmico do IBAJUD e do evento, Luiz Trindade, o seminário será composto por cinco painéis que contarão com juristas renomados, acadêmicos e profissionais da área. As discussões têm como objetivo traçar o panorama atual e as perspectivas para o setor da insolvência, sob a ótica da experiência, do Poder Judiciário, da doutrina, dos administradores judiciais e dos operadores do direito.

As inscrições para o evento são gratuitas e devem ser feitas pela plataforma Sympla. As vagas são limitadas.

Depois de Porto Alegre, o 1º Seminário de Insolvência Empresarial será realizado em outras cidades brasileiras.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul

https://www.osul.com.br/1o-seminario-de-insolvencia-empresarial-sera-realizado-nesta-sexta-em-porto-alegre/

1º Seminário de Insolvência Empresarial será realizado nesta sexta em Porto Alegre

2024-04-24