Mundo Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro mostra cédula de votação na qual a sua foto aparece 13 vezes

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2024

Maduro está no poder desde a morte de Hugo Chávez, em 2013 Foto: Zurimar Campos/Presidência da Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, mostrou em um programa de TV uma cédula de votação na qual seu nome e sua foto aparecem 13 vezes, incluindo todos os dez espaços da primeira fileira.

Essa cédula é uma primeira versão da que os eleitores do país receberão no dia 28 de julho, quando votarão nas eleições presidenciais. Maduro, que está no poder desde a morte de Hugo Chávez, em 2013, tenta um terceiro mandato.

Na Venezuela, a cédula de votação possui um campo para cada partido, com as fotos dos candidatos apoiados por cada sigla. De acordo com o CNE (Conselho Nacional Eleitoral), a escolha da posição de cada partido na cédula segue critérios como os votos obtidos nas eleições anteriores e a data do registro da agremiação.

A primeira posição será ocupada pelo PSUV (Partido Socialista Unido da Venezuela), do qual Maduro faz parte. Os outros partidos da coligação que apoia o regime chavista aparecem em seguida, na parte superior e à esquerda da cédula.

A cédula ainda deve receber modificações, já que o CNE prorrogou o prazo para a escolha final dos candidatos dos partidos. No último fim de semana, a principal frente opositora apresentou o ex-embaixador na Argélia e na Argentina Edmundo González como postulante à presidência.

González foi escolhido pela PUD (Plataforma Democrática Unitária) depois que outros candidatos opositores a Maduro tiveram seus registros de candidatura negados.

2024-04-24