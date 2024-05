Política Após ser internado em Manaus, Bolsonaro volta a buscar atendimento e recebe visita de governador

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2024

O governador do Amazonas, Wilson Lima, foi visitar o ex-presidente. (Foto: Divulgação)

Menos de 24 horas após receber alta em Manaus, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a buscar atendimento médico. Entre sexta-feira (3) e sábado (4), ele permaneceu no hospital por um quadro de erisipela e, nesse domingo (5), retornou por apresentar dores abdominais e observar o quadro clínico.

As informações são do deputado federal Capitão Alberto Neto, que divulgou nota sobre a saúde de Bolsonaro: “O ex-presidente retornou ao hospital para continuar a medicação e permanece em observação para melhor evolução do quadro clínico”, escreveu o parlamentar.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, foi visitar o ex-presidente. “Deixei nossa equipe à disposição para ajudar no que for necessário. Ele afirmou que está bem e daqui a pouco já está 100%”, disse o governador sobre o encontro.

Já o Hospital Santa Júlia divulgou o boletim médico: “Jair Messias Bolsonaro deu entrada no Hospital Santa Júlia ontem pela manhã com quadro de desidratação e processo infeccioso de pele.

Voltou ao hospital após seus compromissos, onde segue internado para antibioticoterapia venosa e hidratação sob cuidados do médico infectologista Dr. Alexandre Souza. Segue Hemodinamicamente estável aguardando alta”.

A alta está prevista para as próximas horas e o retorno de Bolsonaro à Brasília, para esta segunda-feira (6). No sábado, o ex-mandatário foi liberado após apresentar também um quadro de desidratação

À imprensa local, na saída do hospital, o ex-presidente afirmou não ter dormido na noite anterior e que sua família não queria que ele viajasse. Momentos mais tarde, ele compartilhou em suas redes um vídeo gravado por um apoiador em que tranquiliza sobre sua condição de saúde:

“Quando cai a imunidade da gente por problemas variados, a erisipela é comum de acontecer. Então já estou medicado, tranquilo, pronto pra outra. Valeu, Amazonas”, declarou o ex-presidente.

Após deixar o estabelecimento, ele esteve com apoiadores e, durante à noite, participou de uma live nas redes sociais.

Doença

Erisipela é um processo infeccioso da pele, que pode atingir a gordura do tecido celular, causado por uma bactéria que se propaga pelos vasos linfáticos. Pode ocorrer em pessoas de qualquer idade, mas é mais comum nos diabéticos, obesos e nos portadores de deficiência da circulação das veias dos membros inferiores. Não é contagiosa.

A erisipela ocorre porque uma bactéria (estreptococo) penetra na pele; a porta de entrada quase sempre é uma micose entre os dedos (as famosas “frieiras”), mas qualquer ferimento pode desencadear o mal. A pele mais favorável é a das pernas inchadas, principalmente nos pacientes diabéticos, obesos e idosos.

Os primeiros sintomas podem ser aqueles comuns a qualquer infecção: calafrios, febre alta, fraqueza, dor de cabeça, mal-estar, náuseas e vômitos. As alterações da pele podem se apresentar rapidamente e variam desde uma simples vermelhidão, dor e inchaço até a formação de bolhas e feridas por necrose (morte das células) da pele.

A localização mais frequente é nos membros inferiores, na região acima dos tornozelos, mas pode ocorrer em outras regiões como face e tronco. No início, a pele se apresenta lisa, brilhosa, vermelha e quente. Com a progressão da infecção, o inchaço aumenta, surgem as bolhas com conteúdo amarelado ou cor de chocolate e, por fim, a necrose da pele. É comum o paciente queixar-se de “íngua” (aumento dos gânglios linfáticos na virilha).

