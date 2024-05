Porto Alegre Dique transborda em Porto Alegre, causando pânico em moradores da Zona Norte

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2024

Prefeitura desmentiu que tenha ocorrido rompimento da estrutura de contenção. (Foto: Giulian Serafim/PMPA)

Em coletiva de imprensa na noite desse domingo (5), o prefeito Sebastião Melo desmentiu que tenha ocorrido rompimento do dique do Arroio Feijó, na Zona Norte de Porto Alegre. O problema foi um transbordo de água, já encerrado após motivar pânico entre moradores do bairro Sarandi durante a tarde. A estrutura de contenção está localizada nas imediações da sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).

“O extravasamento não está mais ocorrendo neste momento, esse é o fato real”, frisou o chefe do Executivo municipal. Acompanhado de seu vice, Ricardo Gomes, e do diretor do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Mauricio Loss.

Ele acrescentou que a altura água na borda da estrutura estabilizou ao nível do Guaíba, mas que a região se mantém sob risco e alerta: “As pessoas não devem permanecer em áreas de risco como essa”.

Sobre o abastecimento de água, Melo chamou a atenção para o fato de que a Capital gaúcha continua contando somente com duas das seis estações de tratamento do Dmae – uma no bairro Menino Deus (Zona Central) e outra no Belém Novo (Zona Sul). Técnicos do órgão trabalhavam na noite desse domingo em parceria com a concessionária CEEE Equatorial para reativar a unidade de São João (Zona Norte).

A situação faz com que as autoridades reiterem a todo momento os apelos para que a população racione água, evitando o desperdício de um item essencial. O produto já está em falta até mesmo nos supermercados, sobretudo na versão sem gás, por causa da corrida dos consumidores aos estabelecimentos para fins de estocagem doméstica.

Dentre as medidas em estudo para amenizar o desabastecimento estão a encomenda de geradores mais potentes (vindos de outros Estados) e o aluguel temporário de caminhões-pipa. Atualmente, a prefeitura dispõe de 12 veículos da modalidade, número insuficiente para atender uma demanda que inclui hospitais e outros estabelecimentos fundamentais.

Evacuação

Em mensagem postada à tarde nas redes sociais, o Centro Integrado de Comando de Porto Alegre (Ceic) salientou o risco de inundação da área no entorno do dique do Arroio Feijó.

A orientação era para que os moradores do Sarandi buscassem atendimento em central de triagem montada no Centro Municipal de Cultura – avenida Erico Verissimo quase esquina com Ipiranga (Menino Deus).

Ao longo do dia, diversos moradores do Sarandi e de bairros da Zona Norte como Humaitá e São Geraldo foram resgatados. O trabalho contou com apoio do Exército e do Corpo de Bombeiros, além de voluntários.

(Marcello Campos)

