Nível do Guaíba atinge marca histórica de 5 metros e 33 centímetros

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2024

Área próxima a rodoviária ficou alagada. (Foto: Gustavo Mansur/ Palácio Piratini)

Às 8h desse domingo (5), o Guaíba atingiu 5,33 metros, mais alta marca já verificada em Porto Alegre. Desde o início da semana passada, a água continua em níveis recordes devido às chuvas em excesso que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias. Esta é a maior cheia da história da capital gaúcha, ultrapassando os 4,75 metros registrados em 1941.

O nível do Guaíba quebrou a marca histórica na sexta-feira (3), quando a água chegou a 4,77 metros. Na tarde do dia anterior, sua água já havia transbordado e invadido o Cais Mauá e, na sequência, ruas e avenidas do Centro Histórico da capital gaúcha, até chegar à Rua dos Andradas.

A estação rodoviária da cidade foi inundada e 95% das viagens foram suspensas. Já o Aeroporto Salgado Filho foi fechado. Horas antes, a Defesa Civil já havia reforçado o alerta para “risco de inundação extrema” em áreas próximas da orla, incluindo trechos das Zonas Sul e Norte da capital gaúcha, além de outras cidades.

Em novembro do ano passado, quando o Estado também sofreu com enchentes, o Guaíba havia alcançado um pico de 3,46 metros. A cota de inundação é de 3 metros, conforme o Centro Integrado de Coordenação de Serviços (Ceic) de Porto Alegre. Confira, em ordem cronológica, as mais altas medições na régua da região nos últimos séculos:

– 1873: 3,50 metros.

– 1914: 2,60 metros.

– 1928: 3,20 metros.

– 1936: 3,22 metros.

– 1941: 4,75 metros.

– 1967: 3,13 metros.

– 1984: 2,60 metros.

– 2015: 2,94 metros.

– 2016: 2,65 metros.

– 2023 (setembro): 3,18 metros.

– 2023 (novembro): 3,26 metros.

– 2024 (maio): 5,33 metros.

Os temporais já deixaram 78 mortos. Há também 105 desaparecidos e 175 feridos. A Defesa Civil soma 134,3 mil pessoas fora de casa, sendo 18,4 mil em abrigos e 115,8 mil desalojadas, que recebem acolhimento em residências de familiares ou amigos. Ao menos 332 das 497 cidades gaúchas registram transtornos por causa das chuvas em excesso, afetando um total de 844.673 mil pessoas.

Previsão

O hidrólogo da Sala de Situação do Estado do Rio Grande do Sul, Pedro Camargo, estima que o nível do rio deve permanecer acima de 3 metros pelos próximos 25 dias. Trata-se da cota de inundação, ou seja: acima dessa altura, há alagamento.

“Embora não esteja chovendo forte em Porto Alegre nesse momento, ainda tem muita água chegando do rio Jacuí, então o Guaíba deve ficar variando entre 5 metros e 5 metros com 10 centímetros por dois ou três dias. Já nos próximos cinco a dez dias, deve permanecer acima de 4 metros”.

Levando-se em consideração o tempo que levou para a água baixar na enchente de 1941, bem como o maior volume de chuvas de agora, a expectativa é de pelo menos 25 dias para o nível da enchente ficar abaixo dos 3 metros.

