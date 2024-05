Notícias Prefeitura de Porto Alegre pede evacuação de moradores de bairro da Zona Norte após dique extravasar

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2024

Grupos foram resgatados de bairros como Sarandi, com auxílio do Exército e Corpo de Bombeiros. (Foto: Giulian Serafim/PMPA)

Os cerca de 91,3 mil moradores do bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre (RS), foram orientados a deixar a vizinhança após o transbordamento de um dique causado pelas fortes chuvas que atingem o estado desde a última semana. O comunicado foi emitido pelo Centro Integrado de Coordenação de Serviços (Ceic) da prefeitura da capital gaúcha.

Em coletiva realizada na tarde desse domingo (5), o prefeito Sebastião Melo fez um apelo aos moradores dos bairros Humaitá e do Sarandi. “É urgente que todos saiam da região pois o risco de inundação é iminente. Estamos com as equipes em operação de resgate 24h e não iremos parar até salvar todos”, disse.

Em nota, o Ceic orientou os moradores a se dirigirem ao Teatro Renascença, no bairro Menino Deus, onde os desabrigados passam por triagem antes de serem encaminhados para os abrigos temporários. O teatro fica na região centro-sul de Porto Alegre.

Residências e comércios do bairro encontram-se submersos, assim como parte da Avenida Assis Brasil – que atravessa o bairro –, em razão do volume de água que se acumula tanto pelo Rio Gravataí quanto pelo Arroio Feijó no dique.

Inicialmente, havia boatos de que o dique do Arroio Feijó, localizado atrás da sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), tinha rompido por volta das 16h. O Ceic negou o rompimento e informou que o dique está transbordando desde a madrugada de sábado, e que a zona está sendo evacuada por precaução.

10 dias

Especialistas projetam que a cheia do Guaíba deve se manter acima da cota de inundação de três metros por cerca de 10 dias. Após atingir pico de 5,35 metros no Cais Mauá nesse domingo, o nível do Guaíba oscila entre períodos de elevação e estabilidade. Os dados permanecem sob acompanhamento do Centro Integrado de Coordenação de Serviços (Ceic-POA).

A Defesa Civil de Porto Alegre participou de mais de 4 mil resgates entre a sexta-feira (3) e esse domingo. O órgão recebeu 1,6 mil ocorrências no período. Os atendimentos ocorrem de forma integrada com o Corpo de Bombeiros (CBM/RS), Exército Brasileiro e voluntários.

Lagoa dos Patos

Por volta das 16h20, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta de inundação das áreas costeiras de toda a Lagoa dos Patos, a maior do estado e que fica abaixo da foz do Guaíba. O órgão orienta a população a evacuar áreas de risco, procurar abrigo e não atravessar áreas alagadas a pé e de carro.

Em caso de emergência, a prefeitura orienta os moradores a procurar informações com a Defesa Civil da cidade.

