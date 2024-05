Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre anuncia suspensão das aulas na rede municipal até quarta

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Escolas municipais estão acolhendo alunos, familiares e comunidade. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As aulas nas escolas da rede municipal de educação permanecem suspensas até a próxima quarta-feira (8). “É um momento extremamente difícil para nossa cidade e para o Estado, hora de união de esforços, resgate e acolhimento. Estamos em contato constante com as gestões escolares para que nossas escolas, que estejam em boas condições, sejam ponto de acolhimento e suporte aos alunos e à comunidade”, afirmou o secretário de Educação, José Paulo da Rosa.

No momento, as escolas municipais de ensino fundamental Jean Piaget, Grande Oriente do Rio Grande do Sul e Porto Novo atuam como alojamento provisório de morados de áreas atingidas pela enchente. Nas demais unidades escolares, não atingidas pelas cheias, há acolhimento aos alunos, familiares, e comunidade.

Nas escolas municipais, além do acolhimento e alimentação, está sendo disponibilizado aos atingidos apoio de uma equipe de mais de 50 psicológicos e assistentes sociais, da Associação Brasileira de Educação, Saúde e Assistência (ABESS), parceirizada da prefeitura, responsável pelo programa Incluir + POA.

Os alimentos disponíveis nos estoques das escolas foram disponibilizados para atendimentos das unidades que servem de abrigo e os excedentes doados para produção de refeições ao desabrigados.

Rede privada

O Sindicato do Ensino Privado (SINEPE/RS) publicou no domingo uma nota orientando as instituições de ensino sobre o funcionamento das aulas nos próximos dias.

“Diante da situação de calamidade pública que o nosso Estado está vivendo, diante da dificuldade de acesso de alunos, professores, funcionários à escola em razão da mobilidade, inclusive da falta de água em algumas escolas, recomendamos que as instituições de ensino localizadas em locais afetados pelas enchentes suspendam as aulas por tempo que entenderem necessário, principalmente nos primeiros dias da próxima semana”.

Rede estadual

Já a Secretaria da Educação (Seduc) definiu que as aulas da rede pública estadual retornarão a partir desta terça-feira (7) para os estudantes das coordenadorias regionais de educação (CRE) de Uruguaiana (10º) ; Osório (11ª); Erechim (15ª); Rio Grande (18ª); Palmeira das Missões (20ª); Três Passos (21ª); São Luiz Gonzaga (32ª); São Borja (35ª) e Ijuí (36ª).

Em Porto Alegre (1ª CRE) e nas coordenadorias que abrangem as regiões de São Leopoldo (2ª), Estrela (3ª), Guaíba (12ª), Cachoeira do Sul (24ª) e Canoas (27ª), ainda não há previsão de retorno.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/prefeitura-de-porto-alegre-anuncia-suspensao-das-aulas-da-rede-municipal-ate-quarta/

Prefeitura de Porto Alegre anuncia suspensão das aulas na rede municipal até quarta

2024-05-05