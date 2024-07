Rio Grande do Sul Encerrado foco de doença de Newcastle no Rio Grande do Sul

Ao todo, 7 mil aves estavam abrigadas quando o foco foi confirmado. (Foto: Agência Brasil)

O Ministério da Agricultura e Pecuária encaminhou à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), na quinta-feira (25), relatório que comunica o encerramento do foco de doença de Newcastle no Rio Grande do Sul. O documento informa à entidade internacional que a investigação epidemiológica conduzida pelo Serviço Veterinário Oficial nas áreas de perifoco (a três quilômetros do foco) e de vigilância (a dez quilômetros do foco) não identificou nenhum animal com sinais clínicos compatíveis com a doença de Newcastle.

“A notificação à OMSA foi possível depois de duas medidas: a finalização da desinfecção da propriedade positiva e o avanço da vigilância no raio de três e dez quilômetros, ações conduzidas pela secretaria. O cenário que encontramos proporcionou a segurança técnica para essa tomada de decisão”, destaca a diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (DDA/Seapi), Rosane Collares.

A Seapi concluiu, nesta sexta-feira (26), as visitas a todas as 858 propriedades com criações avícolas no raio de dez quilômetros a partir do foco.

“Ontem finalizamos as revistorias dentro da área de perifoco. A partir de sábado, iniciaremos revisitações a granjas comerciais na zona de vigilância e uma terceira visita a granjas comerciais na zona perifocal”, detalha o diretor-adjunto do DDA/Seapi, Francisco Lopes.

Serão mantidas três barreiras sanitárias, que estarão funcionando, ininterruptamente, em dois pontos na área de perifoco e em um local dentro da zona de vigilância. A desinfecção completa da granja comercial que apresentou teste positivo para a enfermidade, em Anta Gorda, foi concluída na quinta. Assim que saiu o resultado positivo para doença de Newcastle, em 18 de julho, todos os animais da granja foram sacrificados. Ao todo, 7 mil aves estavam abrigadas quando o foco foi confirmado. As carcaças foram descartadas por enterrio, conforme preconizado no Plano de Contingência de Influenza Aviária e doença de Newcastle.

“No dia seguinte, 19 de julho, o processo de desinfecção da granja teve início, com a remoção da cama do aviário e dos resíduos de composteiras, a limpeza e a desinfecção meticulosa geral do estabelecimento, que se encerrou no dia 25 de julho”, conta Lopes.

A granja que teve o foco confirmado ficará interditada por um período mínimo de 42 dias, a contar do encerramento do foco. Ao final do prazo, poderá trazer uma carga de aves para o local, em quantidade que não ultrapasse 20% da capacidade do galpão.

“Essas aves deverão ser testadas com 15 e 30 dias e ficarão alojadas até os 42 dias, para então serem abatidas”, informa o diretor-adjunto.

O governo gaúcho alerta que todas as suspeitas da doença de Newcastle, que incluem sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita em aves, devem ser notificadas imediatamente à Seapi, por meio da Inspetoria ou Escritório de Defesa Agropecuária, pelo sistema e-Sisbravet ou pelo WhatsApp (51) 98445-2033.

