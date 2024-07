Rio Grande do Sul Secretaria da Educação gaúcha recebe doação de kits escolares do governo do Espírito Santo

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2024

Ao todo, foram entregues 600 kits na Escola Estadual Maria Thereza da Silveira, sede que recebe as doações em Porto Alegre. Foto: Cainan Silva/Ascom Seduc Ao todo, foram entregues 600 kits na Escola Estadual Maria Thereza da Silveira, sede que recebe as doações em Porto Alegre. (Foto: Cainan Silva/Ascom Seduc) Foto: Cainan Silva/Ascom Seduc

A Campanha Mochila Cheia, iniciativa da Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul (Seduc) para arrecadar materiais escolares aos estudantes atingidos pelas enchentes históricas de maio, recebeu, nesta sexta-feira (26), um caminhão de donativos encaminhados pelo governo do Espírito Santo. Ao todo, foram entregues 600 kits na Escola Estadual Maria Thereza da Silveira, sede que recebe as doações em Porto Alegre.

A ação faz parte de uma mobilização do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), que busca arrecadação, em todo o País, de materiais escolares aos estudantes gaúchos. Além de mochilas, os itens recebidos incluem cadernos, conjuntos de lápis e canetas, giz de cera, estojos, lapiseiras, apontadores, calculadoras, réguas, garrafas do tipo squezes e livros de literatura infantojuvenil.

As obras literárias também serão utilizadas para recompor o acervo mínimo em 138 bibliotecas da Rede Estadual de Ensino, destruídas pelas enchentes. O levantamento da Seduc indica que é necessário adquirir 48.662 títulos de literatura brasileira e universal. A intenção é garantir pelo menos cinco exemplares por aluno, totalizando 245.090 livros. A Campanha Mochila Cheia também recebe doação de livros.

Os donativos são organizados por servidores da Seduc, que selecionam os materiais conforme a idade e a série escolar, de modo a criar uma mochila completa. A meta é distribuir mais de 100 mil kits escolares para garantir que os estudantes possam acompanhar as aulas em boas condições. Até então, foram doados cerca de 217 mil itens.

A Escola Estadual Maria Thereza da Silveira, principal ponto de coleta em Porto Alegre, funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. No interior, são as Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) que recebem as doações. Nesses municípios, aqueles que desejam participar da campanha Mochila Cheia devem contatar a CRE de sua região para obter informações sobre onde os itens estão sendo recebidos.

