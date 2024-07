Rio Grande do Sul Polícia Civil mantém as buscas a assaltantes que mataram dois professores universitários no Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2024

Duplo latrocínio foi cometido na madrugada de quinta-feira em Mato Castelhano. (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil trabalha para capturar a dupla responsável por um assalto que resultou na morte de dois professores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em um hotel da cidade gaúcha de Mato Castelhano (Norte do Estado) na madrugada de quinta-feira (25). Os suspeitos já foram identificados e a expectativa é de que sejam presos em breve.

Com base nas características do incidente, os investigadores cogitam a hipótese de que os criminosos sejam inexperientes nesse tipo de ataque. Também é possível que eles tenham contado com o apoio de um comparsa na fuga.

O caso gerou comoção na comunidade acadêmica, além de quebrar a rotina de Mato Castelhano, com seus pouco mais de 2,5 mil habitantes. Emancipado de Passo Fundo em 1992, o município se encontra a uma distância rodoviária de aproximadamente 300 quilômetros de Porto Alegre.

Incidente

Os autores do latrocínio (roubo com morte) haviam se registrado no hotel Romanttei durante a quarta-feira (24). Por volta da 1h30min da madrugada, eles desceram armados até ao espaço no térreo que abriga saguão e restaurante, anunciando o assalto. A dona do estabelecimento e um grupo de hóspedes foram imobilizados com lacres e conduzidos a um dos quartos.

Nesse momento, três professores da UFSM e 15 alunos ingressaram no local após o encerramento de uma atividade-de-campo em área florestal da região. Eles também acabaram amarrados, mas um educador se soltou e avançou sobre um dos assaltantes, que o baleou. Um colega da vítima também reagiu e teve o mesmo destino. Ambos morreram no local.

Os autores do roubo haviam chegado ao hotel em um carro furtado e com placas clonadas, porém fugiram em outro veículo, levando dinheiro, celulares e outros pertences. Durante o roubo eles também tentaram, sem sucesso, efetuar transferência bancária por meio de acesso ao sistema pix da empresária hoteleira.

Despedidas

As despedidas aos professores foram realizadas nessa sexta-feira (26). Felipe Turchetto, 35 anos, teve o sepultado na zona rural de seu município de nascimento, Taquaruçu do Sul. Já os atos fúnebres de Fabiano de Oliveira Fortes, 46 anos, incluíram velório no campus Camobi da UFSM, em Santa Maria, antes do encaminhamento para cremação.

Formados e pós-graduados em Engenharia Florestal pela própria universidade, ambos eram vinculados ao Departamento de Ciências Florestais, com atividade docente em disciplinas como Manejo Florestal. Felipe atuava na instituição de ensino superior desde 2019 e Felipe era funcionário mais antigo, com atividade docente iniciada em 2008.

(Marcello Campos)

2024-07-26