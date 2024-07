Brasil Cartão de crédito: Brasil registra 1 milhão de tentativas de fraude no primeiro semestre

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O estudo destaca que os Millennials, pessoas com idade entre 28 e 43 anos, foram as principais vítimas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil registrou mais de um milhão de tentativas de fraude no primeiro semestre deste ano, representando R$ 1,2 bilhão, aponta pesquisa de uma empresa de tecnologia antifraude. Desse total, o estudo destaca que os Millennials, pessoas com idade entre 28 e 43 anos, foram as principais vítimas, sofrendo mais de 212 mil tentativas de fraude, o que representa R$ 273 mil.

O relatório que analisa o cenário de fraude no Brasil verificou e analisou que houve quase 68 milhões de pedidos entre 1º de janeiro e 30 de junho, apontando uma queda de 7,8% no número de tentativas de fraude comparado ao mesmo período do ano passado. O valor do tíquete médio dos pedidos fraudulentos também teve uma queda de 3,5% em relação a 2023, indo para R$ 1.198.

Para o levantamento, foram considerados apenas pagamentos via cartão de crédito no setor de e-commerce. A empresa considera tentativas de fraude todas as transações classificadas como suspeitas ou confirmadas.

“Observamos uma redução no número de tentativas de fraude; no entanto, o valor significativo das fraudes tentadas ainda mostra que precisamos manter uma vigilância constante, especialmente em regiões e segmentos mais vulneráveis”< comenta Eduardo Mônaco, CEO da ClearSale.

O levantamento aponta que entre as categorias que mais sofreram tentativas de fraude nos primeiros seis meses de 2024 estão eletrônicos (4,9%), com tíquete médio dos pedidos fraudulentos de R$ 2.633, e aparelhos de ar-condicionado (4,5%), com R$ 7.409, empatados com acessórios (4,5%), com R$ 745.

Em relação às regiões do País, o Norte (2,0%) possui o maior índice percentual de tentativas de fraudes sobre a quantidade de transações, com um tíquete médio dos pedidos fraudulentos de R$ 1.308. Na sequência aparecem o Nordeste (1,8%), com R$ 1.303, e o Sudeste (1,6%), com R$ 1.129.

Apesar de ocupar o terceiro lugar do ranking, considerando apenas números absolutos, a região Sudeste, com 42,8 milhões de pedidos, contou com o maior número de golpes do País. Quanto ao gênero, o público masculino é quem mais sofre com tentativas de fraudes (3,1%). Em termos de faixa etária, o estudo revela que, após os Millennials, está a Geração Z (12 a 27 anos), que registrou mais de 198 mil tentativas de golpe, resultando em um valor de R$ 207 mil.

Uma das dicas para evitar fraudes é usar senhas fortes. Não utilize senhas óbvias e que sejam de fácil conexão com você ou pessoas próximas, como iniciais e data de nascimento. Opte por códigos fortes, misturando letras maiúsculas, minúsculas, símbolos e números. E lembre-se: para garantir ainda mais segurança, jamais utilize a mesma senha para mais de uma conta.

Tenha cuidado com links estranhos. Algumas quadrilhas especializadas criam sites falsos, idênticos aos verdadeiros, para roubar dados. Posteriormente, com essas informações, os criminosos conseguem efetivar suas fraudes. Portanto, atente-se aos pedidos de recadastramento, trocas de senha não programadas ou links suspeitos.

Por fim, desconfie de promoções absurdas. O phishing é um tipo de ação fraudulenta comum no ambiente online. Geralmente, o criminoso envia aos usuários e-mails com ofertas imperdíveis ou exclusivas; no entanto, são mensagens contendo links para a captura de senhas. Verifique a página oficial da loja e pesquise a reputação da empresa em questão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/cartao-de-credito-brasil-registra-1-milhao-de-tentativas-de-fraude-no-primeiro-semestre/

Cartão de crédito: Brasil registra 1 milhão de tentativas de fraude no primeiro semestre

2024-07-26