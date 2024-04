Porto Alegre Porto Alegre debate custos do uso irracional de medicamentos

A prefeitura de Porto Alegre promove de 6 a 9 de maio a 1ª Semana do Uso Racional de Medicamentos. A programação inclui, no dia 7, a mesa redonda “O custo do uso irracional de medicamentos para o Brasil: da ciência às pessoas”. As inscrições estão abertas para profissionais da saúde e demais interessados no tema.

O encontro ocorre no auditório da Faculdade de Farmácia da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), com a participação da doutora em medicamentos e assistência farmacêutica Cristiane Rezende e do jornalista e escritor Fabrício Carpinejar. São parceiros da Secretaria Municipal de Saúde na realização do evento a UFRGS, o Conselho Federal de Farmácia e a Associação de Farmacêuticos do Rio Grande do Sul.

A Semana do Uso Racional de Medicamentos é estabelecida no Estado entre os dias 5 e 11 de maio, com base na Lei 14.627/14. A ideia é investir na conscientização dos profissionais de saúde e da população gaúcha sobre o adequado uso de medicamentos e o potencial risco de automedicações e intoxicações.

