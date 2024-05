Rio Grande do Sul Decreto do governo gaúcho especifica os 265 municípios atingidos por cheias de rios

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2024

O Decreto 57.600 reitera o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini O Decreto 57.600 reitera o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Publicado em edição extra do Diário Oficial (DOE) deste domingo (5), o Decreto 57.600 reitera o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul e especifica os 265 municípios atingidos.

De acordo com o novo texto, as chuvas, que iniciaram em 24 de abril, prosseguem em maio, alcançando marcas históricas. Os eventos meteorológicos são considerados de grande intensidade, classificados como desastres de Nível III – caracterizado por danos e prejuízos elevados.

Ainda conforme o decreto, as situações de risco enfrentadas pelos municípios do Estado decorrentes desses eventos meteorológicos estão ocasionando danos humanos – com a perda de vidas –, e danos materiais e ambientais – com a destruição de moradias, estradas e pontes –, assim como o comprometimento do funcionamento de instituições públicas locais e regionais e a interdição de vias públicas.

Os municípios afetados pelo desastre, englobados pelo estado de calamidade pública e especificados no anexo único do decreto, seguem abaixo:

Aceguá

Agudo

Alegrete

Alegria

Alvorada

Amaral Ferrador

Anta Gorda

Araricá

Arroio do Meio

Arroio Dos Ratos

Arroio do Tigre

Arroio Grande

Arvorezinha

Augusto Pestana

Áurea

Barão de Cotegipe

Barra do Rio Azul

Barra Funda

Barros Cassal

Benjamin Constant do Sul

Bento Gonçalves

Boa Vista do Buricá

Boa Vista do Sul

Bom Jesus

Bom Retiro do Sul

Boqueirão do Leão

Brochier

Butiá

Caçapava do Sul

Cacequi

Cachoeira do Sul

Cachoeirinha

Cacique Doble

Caiçara

Camaquã

Camargo

Campina Das Missões

Campinas do Sul

Campo Bom

Campos Borges

Candelária

Cândido Godói

Canela

Canoas

Canudos do Vale

Capão da Canoa

Capela de Santana

Carazinho

Carlos Barbosa

Carlos Gomes

Caseiros

Catuípe

Caxias do Sul

Centenário

Cerro Branco

Cerro Grande

Cerro Grande do Sul

Chapada

Charqueadas

Ciríaco

Constantina

Coqueiro Baixo

Coronel Bicaco

Coronel Pilar

Crissiumal

Cristal

Cristal do Sul

Cruz Alta

Cruzaltense

Cruzeiro do Sul

Dezesseis de Novembro

Dilermando de Aguiar

Dois Irmãos Das Missões

Dois Lajeados

Dom Feliciano

Dona Francisca

Eldorado do Sul

Encantado

Encruzilhada do Sul

Engenho Velho

Erechim

Erval Seco

Espumoso

Estação

Estância Velha

Esteio

Estrela

Estrela Velha

Eugênio de Castro

Farroupilha

Faxinal do Soturno

Feliz

Fontoura Xavier

Formigueiro

Garibaldi

General Câmara

Gentil

Gramado

Gramado Xavier

Gravataí

Guaíba

Guaporé

Herveiras

Ibarama

Ibirubá

Igrejinha

Imigrante

Inhacorá

Ipê

Ipiranga do Sul

Itaara

Itapuca

Itati

Ivorá

Jaboticaba

Jacuizinho

Jaguarão

Jaguari

Jari

Jóia

Júlio de Castilhos

Lagoa Bonita do Sul

Lagoão

Lagoa Dos Três Cantos

Lajeado

Lajeado do Bugre

Lavras do Sul

Mampituba

Manoel Viana

Maratá

Marau

Marcelino Ramos

Mariano Moro

Marques de Souza

Mata

Mato Leitão

Maximiliano de Almeida

Montauri

Monte Alegre Dos Campos

Montenegro

Mormaço

Mostardas

Muçum

Não-me-toque

Nova Alvorada

Nova Bassano

Nova Boa Vista

Nova Bréscia

Nova Esperança do Sul

Nova Palma

Nova Prata

Nova Ramada

Nova Roma do Sul

Nova Santa Rita

Novo Cabrais

Novo Hamburgo

Palmeira Das Missões

Pantano Grande

Parobé

Passa Sete

Passo do Sobrado

Passo Fundo

Paulo Bento

Paverama

Pejuçara

Pelotas

Pinhal

Pinhal Grande

Pinheiro Machado

Piratini

Ponte Preta

Portão

Porto Alegre

Porto Lucena

Porto Mauá

Porto Xavier

Pouso Novo

Presidente Lucena

Progresso

Protásio Alves

Putinga

Quaraí

Quevedos

Quinze de Novembro

Relvado

Restinga Seca

Rio Pardo

Roca Sales

Rolante

Rondinha

Salvador do Sul

Santa Clara do Sul

Santa Cruz do Sul

Santa Maria

Santa Maria do Herval

Santa Margarida do Sul

Santana da Boa Vista

Santa Rosa

Santa Tereza

Santiago

Santo Ângelo

Santo Cristo

São Borja

São Domingos do Sul

São Francisco de Paula

São Gabriel

São Jerônimo

São João da Urtiga

São João do Polêsine

São Jorge

São José do Herval

São José do Inhacorá

São José do Norte

São José do Sul

São Leopoldo

São Martinho da Serra

São Miguel Das Missões

São Paulo Das Missões

São Pedro da Serra

São Pedro Das Missões

São Pedro do Butiá

São Pedro do Sul

São Sebastião do Caí

São Sepé

São Valentim

São Vendelino

Sapiranga

Sapucaia do Sul

Sarandi

Seberi

Sede Nova

Segredo

Senador Salgado Filho

Serafina Corrêa

Sério

Sertão

Silveira Martins

Sinimbu

Sobradinho

Tabaí

Tapes

Taquara

Taquari

Teutônia

Torres

Travesseiro

Três Arroios

Três Coroas

Trindade do Sul

Tucunduva

Tunas

Tupanci do Sul

Tupandi

Ubiretama

Uruguaiana

Vale do Sol

Vale Real

Vanini

Venâncio Aires

Vera Cruz

Vespasiano Correa

Viadutos

Viamão

Vila Maria

Vista Alegre do Prata

