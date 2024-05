Rio Grande do Sul Ônibus passa a ligar aeroporto de Florianópolis a Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2024

Desde 3 de maio, o Aeroporto Internacional Salgado Filho está fechado para pousos e decolagens. Foto: Maurício Tonetto/Secom Desde 3 de maio, o Aeroporto Internacional Salgado Filho está fechado para pousos e decolagens. (Foto: Maurício Tonetto/Secom) Foto: Maurício Tonetto/Secom

Os passageiros impedidos de voar até Porto Alegre agora podem desembarcar no aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina, e ir de ônibus para a cidade.

O consórcio que opera o aeroporto da capital catarinense começou a operar uma malha emergencial rodoviária para atender passageiros que usariam o Aeroporto Internacional Salgado Filho, interditado por tempo indeterminado por causa das enchentes no Rio Grande do Sul.

Operada pela empresa Eucatur, a rota rodoviária tem seis viagens diárias, com três saídas de cada cidade. Os ônibus partem de Florianópolis para a Grande Porto Alegre às 8h30, às 14h e às 23h55. As saídas da capital gaúcha ocorrem às 8h15, às 14h e às 23h55. Com cerca de 450 quilômetros de distância, a viagem dura em torno de 8 horas.

Além da rota de ônibus, o aeroporto de Florianópolis opera, até 30 de maio, voos adicionais entre as regiões Sul e Sudeste para compensar o fechamento do aeroporto de Porto Alegre. A Azul acrescentou duas frequências a mais por dia entre Florianópolis e Viracopos (SP). A Gol ampliou para dois voos a mais por dia para os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Galeão, no Rio de Janeiro; a Latam passou a oferecer um voo diário adicional para o Aeroporto de Guarulhos (SP).

Essas frequências se somam aos 29 voos regulares diários para o Estado de São Paulo, operados pelas três companhias aéreas para os aeroportos de Congonhas, de Guarulhos e de Viracopos.

Desde 3 de maio, o Aeroporto Internacional Salgado Filho está fechado para pousos e decolagens, afetado pelas inundações que atingem não apenas o terminal, mas hangares e pistas onde aviões permanecem ilhados.

Canoas

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) liberou a operação de voos comerciais na Base Aérea de Canoas, localizada na região metropolitana de Porto Alegre. A autorização foi concedida em reunião da Diretoria Colegiada do órgão na sexta-feira (17). A medida ainda deverá ser oficializada em uma resolução, que será publicada no “Diário Oficial da União”.

Pela decisão, o espaço, destinado à aviação militar, poderá ser utilizado para o transporte civil de passageiros e cargas. A base aérea servirá como alternativa ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, interditado em razão das enchentes que assolam mais de 90% do Rio Grande do Sul.

Segundo o diretor-presidente substituto da Anac e relator do processo, Tiago Sousa Pereira, a autorização será válida enquanto estiverem suspensas as operações no Salgado Filho.

Toda a operação em Canoas será feita pela empresa Fraport, concessionária responsável por administrar o Aeroporto de Porto Alegre. Na última semana, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que a Fraport já tem se preparado para dar início às operações em Canoas.

A empresa tem trabalhado para instalar equipamentos de raio-x e escadas para acesso dos passageiros às aeronaves.

