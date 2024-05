Porto Alegre Mutirão em Porto Alegre retira 90 toneladas de resíduos em limpeza de ruas já secas no bairro Sarandi

18 de maio de 2024

O serviço foi realizado nas ruas secas e com acesso pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Foto: Cesar Lopes/PMPA O serviço foi realizado nas ruas secas e com acesso pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

Um mutirão de limpeza foi executado neste sábado (18), na Vila Elizabeth e bairro Sarandi, Zona Norte de Porto Alegre. O serviço foi realizado nas ruas secas e com acesso pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU). Dos locais foram retiradas 90 toneladas de resíduos.

Os serviços de raspagem de lodo, coleta de resíduos diversos, como móveis e eletrodomésticos estragados, restos de madeira, entre outros, foram feitos por 40 garis. Os trabalhos tiveram o auxílio de sete caminhões e três retroescavadeiras.

No bairro Sarandi, a equipe conseguiu acesso nas ruas Francisco Pinto da Fontoura, Bento Rosa e Rocco Aloise. Na Vila Elizabeth, foram atendidas vias como as avenidas 21 de Abril, dos Gaúchos e Toledo Piza e as ruas Fábio Carneiro de Lima, Vieira da Silva e Domingos de Abreu. Para acesso a outros locais, o DMLU aguarda que as águas recuem mais.

