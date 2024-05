Rio Grande do Sul Governo federal estima 20 mil pessoas resgatadas das enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











A iniciativa integrada envolve quase mil militares. Foto: Giulian Serafim/PMPA A iniciativa integrada envolve quase mil militares. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Segundo dados do governo federal, o trabalho de resgate e ajuda emergencial no Rio Grande do Sul já atingiu 20 mil pessoas salvas de áreas de risco, em ações aéreas, por terra e por embarcações. A iniciativa integrada envolve quase mil militares das Forças Armadas, bombeiros, Defesa Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, voluntários e união entre governo, Estado e municípios.

O Ministério da Justiça atualizou neste domingo (5) o envolvimento direto na pasta nas ações de resgate e salvamento, entre integrantes da Polícia Rodoviária Federal (315), Polícia Federal (319) e Força Nacional (100). São 734 pessoas: 674 policiais e 60 bombeiros. A estrutura para logística conta com 48 caminhonetes especiais, 20 viaturas comuns, 18 botes de resgate, nove embarcações de resgate, seis viaturas-reboque, quatro helicópteros, dois caminhões, um jetski e uma carreta tanque de abastecimento.

“Com o nosso trabalho de união, conseguimos salvar 20 mil vidas até o momento. Continuamos no trabalho 24 horas por dia, até que todas as pessoas estejam em segurança. Só posso agradecer, do fundo do coração, o bravo esforço dos profissionais militares, bombeiros, voluntários e voluntárias que estão dando tudo de si neste momento. O que vocês estão fazendo é histórico”, afirmou o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta.

Só das Forças Armadas brasileiras, o trabalho envolve pelo menos 30 helicópteros, quatro aeronaves, 866 viaturas e 182 embarcações, além de 85 equipamentos de engenharia, levando em conta Exército, Marinha, Aeronáutica e agências parceiras, num efetivo de quase 900 pessoas.

A FAB, por meio da coordenação do Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), atua desde terça-feira (30), na Operação Taquari II, resgatando os atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul.

Neste domingo, o helicóptero H-60L Black Hawk pousou na Base Aérea de Santa Maria no início da tarde após uma missão de Evacuação Aeromédica (EVAM). A FAB realizou o transporte de uma menina de 13 anos, que estava internada em um hospital de Cachoeira do Sul, com sangramento cerebral e necessitando de ventilação mecânica. Por conta do estado crítico de saúde, a paciente precisou ser transferida, com urgência, para o Hospital Universitário de Santa Maria.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/20-mil-resgatados-no-rs/

Governo federal estima 20 mil pessoas resgatadas das enchentes no Rio Grande do Sul

2024-05-05