Por Redação O Sul | 5 de maio de 2024

Nas escolas municipais está sendo disponibilizado aos atingidos apoio de equipe de mais de 50 psicológicos e assistentes sociais. Foto: Gustavo Garbino/PMPA Nas escolas municipais está sendo disponibilizado aos atingidos apoio de equipe de mais de 50 psicológicos e assistentes sociais. (Foto: Gustavo Garbino/PMPA) Foto: Gustavo Garbino/PMPA

As aulas nas escolas da rede municipal de educação de Porto Alegre permanecem suspensas até esta quarta-feira (8). No momento, as escolas municipais de ensino fundamental Jean Piaget, Grande Oriente do Rio Grande do Sul e Porto Novo atuam como alojamento provisório de morados de áreas atingidas pela enchente. Nas demais unidades escolares, não atingidas pelas cheias, há acolhimento aos alunos, familiares, e comunidade.

“É um momento extremamente difícil para nossa cidade e para o Estado, hora de união de esforços, resgate e acolhimento. Estamos em contato constante com as gestões escolares para que nossas escolas, que estejam em boas condições, sejam ponto de acolhimento e suporte aos alunos e à comunidade”, afirma o secretário de Educação, José Paulo da Rosa.

Nas escolas municipais, além do acolhimento e alimentação, está sendo disponibilizado aos atingidos apoio de uma equipe de mais de 50 psicológicos e assistentes sociais, da Associação Brasileira de Educação, Saúde e Assistência (ABESS), parceirizada da prefeitura, responsável pelo programa Incluir + POA.

Os alimentos disponíveis nos estoques das escolas foram disponibilizados para atendimentos das unidades que servem de abrigo e os excedentes doados para produção de refeições ao desabrigados.

