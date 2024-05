Rio Grande do Sul Em Roca Sales, bombeiros de Santa Catarina buscam por família desaparecida após deslizamento

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2024

Nove profissionais de Santa Catarina se deslocaram até a cidade a partir de Cruzeiro do Sul, também no Vale do Taquari

Bombeiros de Santa Catarina e Mato Grosso estão em Roca Sales, no Vale do Taquari, neste sábado (18), para realizar uma busca por seis pessoas de uma mesma família que desapareceram após serem atingidas por um deslizamento de terra na cidade. A informação é do CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar catarinense). Nove profissionais do estado vizinho estão atuando na operação. Na manhã de hoje (18), o grupo se deslocou a partir de Cruzeiro do Sul, na mesma região, para iniciar as buscas.

Foi realizado o mapeamento da área de procura e estruturação para o atendimento, inclusive com o auxílio de um drone. Desde o dia 1º de maio, quando houve autorização do governo catarinense, os Bombeiros já realizaram quase três mil salvamentos de pessoas no Rio Grande do Sul, além de resgatar 529 animais, conforme divulgado pela corporação.

Dezoito corpos já foram localizados pelo CBMSC no Rio Grande do Sul, sendo três deles devido ao trabalho dos cães farejadores. Atualmente, os bombeiros de Santa Catarina estão no RS com 42 profissionais, cinco cães de busca, 14 viaturas, 12 embarcações, 8 motores de popa, drones e aparelhos para busca e resgate em áreas inundadas e com deslizamentos.

