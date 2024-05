Grêmio Loja do Grêmio é saqueada na Arena

5 de maio de 2024

O clube confirmou o episódio e disse que “ainda não há como mensurar o prejuízo”. Foto: Reprodução O clube confirmou o episódio e disse que “ainda não há como mensurar o prejuízo”. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a loja “Grêmio Mania”, na Arena do Grêmio, sendo saqueada. “Essa é a situação. O pessoal saqueando. Uns ali, abrigados. Tudo embaixo da água pra lá. A Grêmio Mania já era”, comenta o autor do vídeo.

O clube confirmou o episódio e disse que “ainda não há como mensurar o prejuízo”. A loja fica em um platô, em parte mais elevada do estádio e não foi tomada pela água, porém boa parte do entorno do estádio ficou submerso. A água também alagou o gramado. O CT do Grêmio também foi atingido. O ônibus do time ficou em meio a água.

A Conmebol atendeu ao pedido do Tricolor e adiou o jogo do time contra o Huachipato, no Chile, na próxima quarta-feira (8).

Na madrugada de sábado (4), a Arena do Grêmio acolheu cerca de 80 pessoas afetadas pela enchente. Mas, por estar sem energia e água, os desabrigados foram encaminhados para outros locais, como explicou nota da administração da Arena.

“Na madrugada deste sábado (04), a Arena do Grêmio acolheu cerca de 80 moradores da comunidade local que foram afetados pelas enchentes, incluindo crianças e uma grávida. Em colaboração com o Exército e Defesa Civil, já está sendo coordenada a logística para encaminhá-los aos abrigos municipais, que oferecem infraestrutura adequada. Desde então, a Arena está sem energia e água. Por essa razão os desabrigados estão sendo direcionados para locais seguros. Recomendamos que a população se desloque aos abrigos oficiais da prefeitura.”

