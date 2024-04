Porto Alegre Concluída a obra de novas quadras de beach tennis em parque da Zona Norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2024

Novos espaços para a prática de beach tennis foram instalados em quadras de futebol que não eram utilizadas no parque Foto: Pedro Piegas/PMPA Foto: Pedro Piegas/PMPA

As obras de instalação de quatro novas quadras de beach tennis no Parque Mascarenhas de Moraes, localizado no bairro Humaitá, na Zona Norte de Porto Alegre, foram concluídas nesta semana. As quadras estarão disponíveis para agendamento nas próximas semanas.

Foi realizado um trabalho para melhorar a drenagem da água da chuva das quadras, a cobertura de areia e a colocação de postes para redes. As novas quadras estão em um espaço para futebol que não era utilizado no parque.

“Ficamos felizes por Porto Alegre, principalmente a comunidade da Zona Norte, estar recebendo mais esta entrega voltada para o fomento da prática desse esporte que cresce tanto em nossa cidade”, afirma a secretária municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Ana Paula Bastos.

Devido aos impactos das chuvas em janeiro, a previsão para a finalização do calendário de intervenções no local foi prolongada e o término dos trabalhos foi realizado no início desta semana.

Foram investidos R$ 99,9 mil nas quadras através de recursos de emenda parlamentar e também do município. A empresa responsável pela execução da obra é a Construtora Costamar Ltda.

