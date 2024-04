Porto Alegre Divulgado serviço de trânsito e transporte para a Festa de São Jorge, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2024

Agentes de trânsito vão acompanhar a procissão para garantir a segurança viária Foto: Joel Vargas/PMPA Porto Alegre, RS - 23/04/2017 64ª Festa de São Jorge e Ogum Local: Paróquia São Jorge End.: Av. Bento Gonçalves, 2948 Foto: Joel Vargas/PMPA Foto: Joel Vargas/PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) divulga as mudanças no trânsito no bairro Partenon neste domingo (28), em razão da procissão de São Jorge em Porto Alegre.

A festa começou na terça-feira (23), o dia do padroeiro, quando os fiéis percorreram as vias do bairro na tradicional Procissão Luminosa, após a missa com ato inter-religioso na Paróquia São Jorge, localizada na avenida Bento Gonçalves, 2.948.

Neste domingo, às 9h, ocorrerá uma missa campal e em seguida, às 10h, terá início procissão de São Jorge, também pelas ruas do Partenon. Após, seguem os festejos populares a partir das 12h e a missa de encerramento às 19h. Os condutores que passarem pela região e não estiverem envolvidos com a celebração devem antecipar seus deslocamentos ou evitar o trecho.

Trânsito

Os bloqueios ocorrem durante a passagem da procissão e horários previstos, conforme a programação. No domingo, 28, desde o início da manhã haverá bloqueio total na avenida Bento Gonçalves, sentido bairro-Centro, em frente à Paróquia São Jorge, e no acesso lateral da rua Salvador França sob o Viaduto São Jorge (no sentido Norte-Sul).

No momento da procissão, será bloqueado o cruzamento da Salvador França com a avenida Ipiranga para a passagem dos fiéis. O itinerário será pela contramão da Salvador França, avenida Ipiranga, em uma faixa segregada da via do sentido Centro-bairro, rua Guilherme Alves e avenida Bento Gonçalves, até chegar à paróquia junto ao viaduto. Em ambas as procissões haverá acompanhamento dos agentes da EPTC para garantir a segurança viária.

Transporte

Será feito o desvio das linhas de ônibus que transitam pela Bento Gonçalves, sentido bairro-Centro, quando não houver a possibilidade de os ônibus passarem na frente da igreja.

Neste caso, o desvio ocorrerá pela Bento Gonçalves, Salvador França, Ipiranga, Barão do Amazonas e Bento Gonçalves, seguindo o caminho normal da linha. No sentido Centro-bairro, se necessário os ônibus circularão na própria Bento Gonçalves fora do corredor, com as paradas espelhadas às existentes no corredor.

Os agentes de fiscalização e a central de videomonitoramento e controle da mobilidade da EPTC vão monitorar a circulação, orientar os motoristas e, se necessário, realizar ajustes para minimizar os impactos no trânsito.

