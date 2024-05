Porto Alegre Sindilojas de Porto Alegre orienta comerciantes afetados pelas chuvas a manterem seus estabelecimentos fechados até esta terça

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Conforme o Sindilojas, há um entendimento das "perdas enfrentadas pelo comércio nesse momento, mas a segurança de todos deve ser priorizada até que o nível do Guaíba volte a baixar". Foto: PMPA Conforme o Sindilojas, há um entendimento das "perdas enfrentadas pelo comércio nesse momento, mas a segurança de todos deve ser priorizada até que o nível do Guaíba volte a baixar". (Foto: PMPA) Foto: PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Diante do cenário de inundação que atinge Porto Alegre e a região Metropolitana, a prefeitura de Porto Alegre, em conjunto com o Sindilojas Porto Alegre, CDL Porto Alegre, ACPA, Sindha e Sindec, sugerem aos lojistas dos bairros afetados pelas enchentes que mantenham seus estabelecimentos fechados até esta terça-feira (7).

Conforme o Sindilojas, há um entendimento das “perdas enfrentadas pelo comércio nesse momento, mas a segurança de todos deve ser priorizada até que o nível do Guaíba volte a baixar. As Entidades se solidarizam com as comunidades atingidas pelas inundações e se colocam à disposição para ajudar de diversas formas.”

Água

Neste domingo (5), o prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo estimou, ainda, que ao menos 70% da população já se encontra sem água na capital.

“Nas quatro estações que não estão funcionando, se eu ligar os motores, vai estourar tudo. Só tem uma solução para eu conseguir tratar água nessas quatro estações e manter o tratamento nas outras duas: tem que baixar o rio. Não baixando, estamos analisando a contratação de um serviço emergencial para tratar.”

Das seis estações de tratamento de água do Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE) de Porto Alegre, neste momento, quatro estão com as operações suspensas.

Segundo a prefeitura, a estação de tratamento de água do DMAE de Ilhas (Ilha da Pintada) parou de operar, afetando gravemente a área do Arquipélago.

As estações Moinhos de Vento, São João e Tristeza, que afetam 66 bairros, já tinham tido o funcionamento interrompido pela gestão municipal. Somente as estações Menino de Deus e Belém Novo funcionam normalmente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/sindilojas-porto-alegre-sugere-aos-lojistas-afetados-que-mantenham-seus-estabelecimentos-fechados-ate-esta-terca/

Sindilojas de Porto Alegre orienta comerciantes afetados pelas chuvas a manterem seus estabelecimentos fechados até esta terça

2024-05-05