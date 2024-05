Rio Grande do Sul Criminosos acessam cofre de agência da Caixa em Gravataí

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2024

Segundo informações preliminares, os invasores conseguiram serrar o cofre da agência. Foto: Reprodução

Uma agência da Caixa Econômica Federal em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, foi alvo de uma ação criminosa na madrugada de sábado (18). Conforme informações, o segurança de uma empresa privada de vigilância foi quem acionou as autoridades policiais após o alarme da unidade, localizada no bairro Monte Belo, disparar.

Os policiais militares constataram que os criminosos entraram na agência por meio de uma casa não habitada ao lado do banco, utilizando a lateral da rua para acessar a entrada.

Segundo informações preliminares, os invasores conseguiram serrar o cofre da agência. A Polícia Federal, que assumiu a investigação, não divulgou detalhes sobre o número de envolvidos no crime ou se veículos foram usados na fuga.

Também não se sabe se os criminosos conseguiram acessar o dinheiro ou se alguma quantia foi levada.

Em meio ao estado de calamidade enfrentado pelo Rio Grande do Sul, 112 pessoas foram presas no Estado por furtos, saques, posse ilegal de armas e crimes sexuais. A informação foi divulgada pelo secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Sandro Caron, na sexta-feira (17).

Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, 43 pessoas foram presas por furto. Outras 41 foram capturadas em abrigos, sendo 13 delas por importunação sexual. Os demais foram detidos por saques, tráfico de drogas ou posse ilegal de armas.

De acordo com Caron, o governo estadual tem adotado medidas para evitar os crimes. O secretário afirma que embarcações patrulham as ruas de Eldorado do Sul, Canoas e Porto Alegre. O governo de Eduardo Leite. ainda reforçou a segurança no estado convocando mais de 260 mil policiais civis aposentados.

Gravataí, localidade onde os criminosos acessar o cofre da agência da Caixa, é uma das cidades atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Na manhã de sábado (18), o Rio Gravataí voltou a medir 5,66m. O novo boletim da Agência Nacional de Águas mostra que o rio segue em declínio gradual.

O último relatório da Assistência Social mostra que o município conta com 1.571 pessoas em abrigos. A prefeitura de Gravataí informa, ainda, que as aulas das escolas municipais e colaboradas serão retomadas gradativamente.

Em razão de muitos professores e demais servidores da educação residirem em cidades afetadas pelas enchentes, algumas escolas poderão ter os horários de atendimento modificados.

