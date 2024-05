Rio Grande do Sul Coritiba leiloa camisas especiais para arrecadar fundos para as vítimas das enchentes no RS

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2024

Uniforme usado contra o Avaí em jogo da Série B do Brasileiro conta com a frase "Povo forte, aguerrido e bravo". (Foto: Rafael Ianoski)

Na partida contra o Avaí, válida pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba foi a campo com um uniforme especial, em alusão à tragédia no Rio Grande do Sul e às vítimas das enchentes, que já duram quase duas semanas.

Uniforme usado contra o Avaí em jogo da Série B do Brasileiro conta com a frase “Povo forte, aguerrido e bravo”, em referência ao hino do estado; ação vai até o dia 24 de maio. Agora, o clube está leiloando, até o dia 24 de maio, as camisas utilizadas pelos atletas a fim de arrecadar mantimentos para a região.

Ao todo, serão 24 peças leiloadas e autografadas individualmente por todos os atletas relacionados para o jogo e 4 assinadas por todos do time. A participação pode ser feita pelo site da Play For a Cause e os lances iniciais são de R$ 500 e R$ 650, dependendo da camisa e dos seus respectivos autógrafos.

Para a partida, os patrocinadores Reals, Neodent, Ligga e Vale Bonus cederam o seu espaço nos uniformes para ampliar a visibilidade da causa. As camisetas tiveram uma referência ao hino do Rio Grande do Sul ‘Povo forte, aguerrido e bravo’, na parte frontal. Nas costas, a mensagem ‘SOS RS’ contou com um QR Code disponibilizado pelo Governo do Rio Grande do Sul para pessoas que desejam ajudar nas doações com dinheiro.

“Estamos profundamente sensibilizados com toda essa situação. Nossa iniciativa foi muito positiva e todos estão mobilizados. Torcedores, gaúchos, coxas brancas e de muitos estados estão interessados em adquirir as camisas”, disse Arnaldo Garcia, Diretor de Marketing e Negócios do Coritiba. “Precisamos também agradecer aos patrocinadores que cederam seus espaços e se colocaram à disposição desde o princípio para ajudar e trabalhar em conjunto conosco para de alguma forma amenizar o sofrimento de tanta gente nesta tragédia. Contamos com a ajuda de todos”, acrescentou.

Arrecadação de mantimentos

O leilão faz parte da segunda fase planejada pelo clube para continuar amparando os moradores das regiões afetadas pelas enchentes. O clube organizou diversos pontos de entrega de donativos, como água, alimentos não perecíveis, ração, itens de limpeza e higiene. Só na semana da partida contra o Sport, disputada no último dia 03 no Estádio Couto Pereira, foram arrecadadas mais de seis toneladas em doações, que já foram enviadas ao Rio Grande do Sul. Até domingo, dia 19, há pontos de arrecadação ativos no Estádio e nas lojas 1909 dos shoppings Palladium e Jockey Plaza, em Curitiba.

