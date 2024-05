Notícias Teleconsultas aumentam 200% durante a enchente

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2024

A média de teleconsultas diárias passou de 150 para 450. (Foto: Divulgação/HCPA)

As teleconsultas garantiram o atendimento de mais de quatro mil pacientes nos ambulatórios do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), desde que parte das consultas foram suspensas, a partir de 2 de maio, por causa das enchentes no Estado.

Entre os dias 2 e 15 de maio, 10.239 consultas agendadas presenciais deixaram de ser realizadas. O número poderia ser ainda maior, mas a organização para realizar teleconsultas permitiu que ocorressem 4.155 atendimentos remotos só neste período, 28% mais do que durante todo o mês de abril. A média de teleconsultas diárias passou de 150 para 450.

Com a necessidade de economizar água, as dificuldades no transporte para receber insumos e dos funcionários para chegar ao hospital, as consultas não eletivas de vários pacientes precisaram ser canceladas. Em razão disso, a parcela de participação da telemedicina no total de consultas realizadas diariamente chegou a ultrapassar 60% nos dias da enchente.

O aplicativo Meu Clínicas permite realizar consultas remotas por videochamada diretamente pela ferramenta, sem necessidade de utilização de qualquer outro aplicativo. O paciente pode anexar exames ou outros documentos que deseja compartilhar com o médico. Já os profissionais podem utilizar as mesmas telas que são acessadas presencialmente.

Mesmo com a retomada total dos atendimentos nos ambulatórios, a modalidade online deverá continuar a ser incentivada, pois muitos podem enfrentar dificuldades no deslocamento até o HCPA. “A teleconsulta minimiza o impacto da dificuldade de acesso dos pacientes, garantindo a continuidade do tratamento de saúde”, afirma a assessora adjunta da Diretoria Administrativa do HCPA, Caroline Dalla Pozza.

Aplicativo

Pessoas prejudicadas pela enchente que precisam de atendimento de saúde têm também outra opção de consultas on-line. Em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, o Grupo DOC disponibiliza consultas virtuais gratuitas para toda a população atingida pelas cheias.

Para realizar uma consulta, basta acessar e o link linktr.ee/grupodoc.med ou o perfil do Instagram @grupodoc, clicando em “faça sua consulta gratuita”. A iniciativa faz parte da campanha SOS RS e reúne médicos de diversas especialidades e psicólogos para atendimento adulto e pediátrico.

Conforme o titular da pasta, Fernando Ritter, toda ajuda é bem-vinda neste momento para melhorar o acesso à saúde de um maior número de pessoas. “Com o acesso facilitado, podemos reduzir a busca por emergências em hospitais e prontos-atendimentos, deixando a saúde mais perto da população”, avalia.

