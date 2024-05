Esporte Grêmio segue treinamento em São Paulo focado na Libertadores

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2024

Kannemann e Rodrigo Ely se juntaram ao elenco neste sábado. (Foto: Luis Eduardo Muniz / Grêmio FBPA)

Os jogadores gremistas voltaram a treinar neste sábado (18), em São Paulo, visando os próximos duelos pela fase de grupos da Copa Libertadores da América. Kannemann e Rodrigo Ely se juntaram ao elenco no CT Joaquim Grava, sede de treinamentos do Corinthians, e participaram dos trabalhos na retomada do grupo tricolor.

Os dois zagueiros haviam perdido a reapresentação na sexta-feira porque tiveram voos cancelados. Agora, restam quatro jogadores para fechar o grupo que seguirá rotina de treinos na capital paulista visando a retomada do calendário, em pouco mais de 10 dias.

Na atividade deste sábado, novamente em dois turnos, os atletas foram submetidos a treinos físicos no campo, com circuitos e corridas. Esse será o foco dos trabalhos neste primeiro momento, após o grupo ficar 15 dias sem atividades. Os trabalhos com bola devem iniciar nos próximos dias.

O atacante Diego Costa deve desembarcar em São Paulo na segunda-feira (20). Ele está resolvendo problemas familiares e por isso não conseguiu chegar a tempo. O meia Villasanti também resolve problemas pessoais e chega à capital paulista na segunda.

Geromel, Mayk, André, Pavon, Jhonata Robert e Mila seguem se recuperando de lesões sob orientação do departamento médico em Porto Alegre.

O Tricolor tem mais 10 dias de preparação para enfrentar o The Strongest, pela sexta rodada da Libertadores. A partida está marcada para o próximo dia 29 de maio, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

2024-05-18