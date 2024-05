Rio Grande do Sul Mais de 850 mil pontos estão sem água no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2024

A energia elétrica também está sendo afetada. Mais de 420 mil pontos estão sem luz no Estado. Foto: Lauro Alves/Secom A energia elétrica também está sendo afetada. Mais de 420 mil pontos estão sem luz no Estado. (Foto: Lauro Alves/Secom) Foto: Lauro Alves/Secom

A falta d’água é um dos inúmeros transtornos enfrentados pelos cidadãos de todo o Rio Grande do Sul em virtude das fortes chuvas que assolaram o Estado na última semana. Ao todo, 854.486 clientes estão sem abastecimento de água (27% do total).

A energia elétrica também está sendo afetada. Mais de 420 mil pontos estão sem luz no Estado.

O boletim divulgado pelo governo gaúcho na noite deste domingo (5) traz a situação do fornecimento de água, energia elétrica e telefonia e o panorama nas escolas da Rede Estadual.

Os dados são reunidos pela Secretaria de Comunicação, a partir de informações enviadas pelas secretarias do Meio Ambiente e Infraestrutura, de Logística e Transportes, e da Educação.

Energia elétrica, água e telefonia

CEEE Equatorial: 163 mil pontos sem energia elétrica (9% do total de clientes);

RGE Sul: 261 mil pontos sem energia elétrica (27% do total de clientes);

Corsan: 854.486 clientes sem abastecimento de água (27% do total);

Tim: 34 municípios sem serviços de telefonia e internet;

Vivo: 40 municípios sem serviços de telefonia e internet;

Claro: 24 municípios sem serviços de telefonia e internet.

Panorama nas escolas estaduais

A orientação para a Rede Estadual em relação ao retorno das aulas será divulgada após reunião com todas as Coordenadorias Regionais de Educação do Estado.

Dados das escolas afetadas (danificadas, servindo de abrigo, com problemas de transporte, com problema de acesso e outros):

733 escolas

229 municípios

27 Coordenadorias Regionais de Educação

247.228 estudantes impactados

278 escolas danificadas

36 escolas servindo de abrigo

Escolas estaduais

Aulas suspensas em toda Rede Estadual: 2.338 escolas.

2024-05-05