Por Redação O Sul | 24 de abril de 2024

Grupo se apresenta em Porto Alegre no dia 15 de junho. Foto: Jean Flanders Foto: Jean Flanders

Milhares de pessoas reviveram o melhor do pagode dos anos 90 com a volta do grupo Soweto e Belo nos vocais. Foram três horas de show, que aconteceram sexta (19) e sábado (20), no Allianz Parque, e fizeram a turnê Soweto30 começar com o pé direito, trazendo nostalgia e os maiores sucessos do grupo que marcou gerações.

Em Porto Alegre, com produção da Combo Agência, o espetáculo acontece no dia 15 de junho, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Parque Harmonia). Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Digital.

Com dois dias de estádio lotado, Belo, Claudinho, Dado e Cris cantaram junto do público em um verdadeiro coro, que, por muitas vezes, tomou até mesmo a voz dos cantores. Os shows, que tiveram os ingressos esgotados em apenas seis horas, fizeram jus ao saudosismo dos fãs que se emocionaram em todos os setores do evento.

“Foram dois dias surreais para a nossa carreira. Voltar aos palcos com os quatro juntos e ver os fãs emocionados, cantando em uma só voz, foi mágico. Tenho certeza de que esses dois dias ficarão pra sempre em nossa memória e coração. Que bom que esse é só o começo e ainda poderemos reviver essa emoção ao longo do ano”, comentou Belo.

A turnê contará com mais de 30 apresentações em Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Juiz de Fora, Natal e Brasília. Sucessos como “Derê”, “Farol das Estrelas”, “Tempo de Aprender”, “Mundo de Oz” e tantos outros farão parte do repertório.

2024-04-24