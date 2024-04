Acontece Sicredi Origens RS financia a primeira colheitadeira de azeitonas da América Latina para produtor de Viamão

24 de abril de 2024

A máquina, que será utilizada em propriedade em Águas Claras, Viamão, representa o início da mecanização da colheita de azeitonas no Brasil. Foto: Luciane Echevarria Foto: Luciane Echevarria

Por meio do Plano Safra, linhas de crédito rural, o produtor e associado da Sicredi Origens RS Roger Scapini, proprietário da Vivenda Scapini, de Viamão, comprou a primeira colheitadeira de azeitonas da América Latina. A máquina desenvolvida para uso em olivais de alta densidade custou R$ 2,3 milhões e foi financiada pela cooperativa. Ela representa o início da mecanização da colheita de azeitonas no Brasil.

A Vivenda Scapini tem um pomar de oliveiras com mais de 200 mil árvores, em Águas Claras, Viamão. De acordo com o proprietário Roger Scapini, o objetivo da compra é trabalhar um ciclo produtivo ágil, 100% mecanizado, nos moldes do que acontece em países como França, Espanha e Itália. Dentre os benefícios da colheitadeira está a configuração em tempo mínimo para trabalhar em diferentes cultivos com máxima eficiência.

Segundo o gerente da Agência Sicredi Águas Claras, Renato Guido, a cooperativa acompanha e apoia o projeto da Vivenda Scapini desde o início. “Nos últimos 2 anos, além de termos apoiado a aquisição desta colheitadeira, financiamos a ampliação de uma rede elétrica da propriedade, bem como a construção e aquisição de todos os equipamentos necessários para a implantação do lagar (local onde o azeite de oliva é produzido). O relacionamento próximo que temos com nossos associados nos permite acompanhar todas as fases de seus projetos e contribuir para o desenvolvimento dos seus negócios”, contou.

De acordo com o gerente de Expansão da Sicredi Origens RS, Cristiano Ávila, o Plano Safra é uma política pública federal que tem como objetivo fomentar e desenvolver a produção agropecuária no Brasil. O plano disponibiliza linhas de crédito voltadas a custear a produção, realizar investimentos na propriedade e apoiar a industrialização e comercialização da produção agropecuária. Dentre os diferenciais do programa estão as condições pensadas para a realidade do setor, que permitem ao produtor rural ter acesso a linhas de crédito com taxas de juros diferenciadas e fazer os pagamentos com um prazo de acordo com o seu ciclo produtivo, com operações de crédito tendo opções de pagamentos mensais, semestrais ou anuais e prazos de até 120 meses para pagamento.

“No Sicredi disponibilizamos as linhas de crédito do Plano Safra e mais de 300 soluções financeiras para os nossos associados do agronegócio. Tudo isso com um relacionamento próximo e consultivo com os produtores rurais. Oferecemos soluções justas e adequadas ao momento de vida de cada um e buscamos fomentar o agronegócio nas regiões onde atuamos”, comentou Cristiano.

