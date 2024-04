Acontece TV Pampa é a primeira empresa de comunicação regional a estar na Box Claro TV+

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2024

Fruto de parceria com a Claro, Rede Pampa é nova a embaixadora da "caixinha". Foto: O Sul Foto: O Sul

Um produto exclusivo da Claro que combina TV por assinatura e acesso a streamings, a Box Claro TV+ agora tem a TV Pampa no seu portfólio de mais de 120 canais. Isso significa que os assinantes podem assistir à programação da emissora gaúcha de qualquer local do Brasil, com a possibilidade de pausar o conteúdo, voltar e, inclusive, gravar os programas favoritos para assistir depois. Essa é a primeira vez que uma empresa de comunicação regional está presente na box.

Outra novidade é que a Rede Pampa é a nova embaixadora da “caixinha”. “Nós ficamos muito orgulhosos de desempenhar esta função junto a este produto da Claro, que leva um conteúdo de altíssima qualidade a milhares de consumidores”, comemorou o presidente do grupo de comunicação, Alexandre Gadret.

Na Box Claro TV+, a TV Pampa está disponível no canal 508, e os programas da emissora podem ser acessados diretamente pelo menu principal.

A box Claro TV+

Não só a qualidade dos conteúdos disponíveis é destaque, como também a quantidade de opções oferecidas pela box. Ligada a uma conexão de internet, a “caixinha” dispõe de aplicativos para acessar diversas plataformas de streamings, com assinaturas da Netflix e da Globoplay inclusas no pacote. O produto possui, ainda, um recurso de menu central, que conecta os conteúdos da TV com os filmes, séries, jogos e documentários oferecidos nos streamings, facilitando a busca pelo usuário.

“A gente consegue juntar tudo em um só lugar e trazer esse conforto e economia para os nossos assinantes”, explicou o diretor de Produto da Claro, Alessandro Maluf. “O trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos é melhorar a proposta de valor da TV por assinatura”, contou.

O processo de tornar o produto mais interessante trouxe diferentes vantagens aos consumidores, como uma Alexa integrada à box. Ela funciona tanto para comandos comuns, como fazer listas e responder a perguntas, quanto para solicitações de troca de canal, por exemplo. Uma outra versão mais arrojada da “caixinha”, o Soundbox, traz uma caixa de som embutida, o que permite a reprodução de músicas em alta qualidade.

Outra forma de ativar os comandos por voz é por meio do controle remoto, ao clique de um botão. Já o controle pode ser conectado via bluetooth à televisão, permitindo que os comandos sejam reconhecidos mesmo que o equipamento não esteja direcionado para a TV.

Por ter seus conteúdos viabilizados pela internet, a Box Claro TV+ não precisa de técnico para instalação, o que reduz significativamente as burocracias envolvidas. Ao adquirir a assinatura e receber a “caixinha”, o cliente pode, ele mesmo, ativar o seu produto de forma fácil e rápida. A box já vem com tudo necessário para o seu funcionamento, como cabo HDMI, fonte para ligar na tomada, controle remoto e pilhas, além de um manual bastante acessível. Essa mesma facilidade, permite, ainda, que o cliente leve a sua caixinha para onde for necessário, em caso de mudança ou viagens.

Seja assinante

A assinatura básica, por R$ 99,90, dá direito a uma “caixinha” e outros dois pontos acessados pelo aplicativo da Claro TV+, com as mesmas vantagens do ponto físico.

Novas assinaturas da Box Claro TV+ podem ser realizadas pelo site da Claro, pelo aplicativo Claro TV+, nas lojas da Claro e, também, pelo número 0800 720 1234.

