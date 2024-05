Acontece Ulbra auxilia vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

Campanha mobiliza todas as 9 unidades da instituição no estado.

A Ulbra se uniu à corrente de solidariedade formada para auxiliar as vítimas das enchentes que vêm castigando o território gaúcho, deixando centenas de desabrigados. A instituição se solidariza com as comunidades atingidas pelos severos eventos climáticos dos últimos dias, que causaram inúmeros estragos, prejuízos e, lamentavelmente, a perda de vidas.

Todas as unidades presenciais da Ulbra no estado, tanto de Educação Básica quanto de Ensino Superior, estão servindo de ponto de arrecadação de donativos, sob a coordenação de suas respectivas pastorais.

As necessidades mais urgentes são de alimentos não perecíveis (preferencialmente produtos de consumo imediato), água potável e produtos de higiene pessoal e limpeza. O destino será os atingidos nas cidades e regiões mais próximas de cada unidade, de acordo com as orientações da Defesa Civil Estadual.

Doações em dinheiro podem ser feitas pelo Pix doe@ielb.org.br, identificando como “Enchente”.

As unidades de Educação Básica e Ensino Superior da Ulbra estão localizadas nas cidades de Cachoeira do Sul, Canoas, Carazinho, Gravataí, Guaíba, Santa Maria, São Jerônimo, Sapucaia do Sul e Torres.

