A Rainha Elizabeth colocou seu Rolls Royce à venda por quase 10 milhões de reais

A garagem da rainha Elizabeth II sofrerá uma baixa nos próximos meses. Um dos Rolls Royce real foi colocado à venda em um leilão, e os lances começam a partir de 2 milhões de libras, cerca de 9,6 milhões de reais.

O modelo Phantom IV State Landaulette foi bastante usado pela monarca e pelo príncipe Philip nos anos 1950, e existem apenas 18 modelos idênticos no mundo, todos feitos para chefes de Estado.

“É a joia da coroa”, disse Malcolm Barber, diretor da casa de leilões Bonhams, ao jornal “The Telegraph”. “Carros da Rolls-Royce estiveram presentes em incontáveis eventos históricos da monarquia britânica.”

Na época, o Phantom IV State sofreu algumas modificações para que a rainha pudesse ser vista com mais precisão pelas janelas.

O Rolls Royce à venda é bastante parecido com o que Meghan Markle usou para ir ao casamento com príncipe Harry na capela de São Jorge, em Windsor.

O leilão, que acontece em setembro, tem outros carros que pertenceram à família real, incluindo um Rolls-Royce “Centenary” Silver Spur Saloon, de 1985, que foi usado pela princesa Diana. Esse modelo receberá lances a partir de 80 mil libras, aproximadamente 395 mil reais.

Presente

Segundo a imprensa britânica, a rainha Elizabeth II deu ao neto uma nova casa, chamada de Adelaide Cottage, que por muito tempo ficou sendo usada por membros da família. Existe um forte boato na corte do Reino Unido de que o príncipe Harry é o neto favorito de Elizabeth II. O presente que ela acaba de dar a ele, então, coloca mais lenha nas especulações.

A residência fica localizada no terreno do castelo de Windsor, a cerca de 3,5km de onde Harry e Meghan se casaram e bem perto de onde Elizabeth e Philip se hospedam quando estão na cidade.

A construção data de 1831 e foi obra de William IV como um refúgio para sua esposa, Adelaide de Saxe-Meiningen. Em 1945, ela foi ocupada pelo capitão Peter Townsend, o grande amor de Margaret, a irmã de Elizabeth. Os dois, no entanto, nunca se casaram porque Townsend era divorciado, o que impediu que a rainha desse autorização para a união. Recentemente, a casa estava sob cuidados de Simon Rhodes, filho de Margaret Rhodes, prima de primeiro grau de Elizabeth.

A Adelaide Cottage é patrimônio nacional e não pode ser demolida ou alterada. No entanto, em 2015, houve obras para manter a segurança do local, que conta com sete entradas – todas fortemente protegidas para manter a privacidade dos ocupantes.

Em Londres, o casal mora em Nottingham Cottage, dentro do complexo de Kensington. A Adelaide é o segundo presente do tipo que Elizabeth dá para Harry.

Deixe seu comentário: