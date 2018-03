A recuperação de Neymar “vai bem”, afirmou o médico da Seleção Brasileira

“Até o momento, tudo vai bem” na reabilitação de Neymar, operado do pé direito, garantiu nesta terça-feira (21) o médico da Seleção Brasileira Rodrigo Lasmar em entrevista ao diário esportivo francês L’Équipe, a menos de três meses para a Copa do Mundo da Rússia, com início em junho.

Lasmar, que operou Neymar em Belo Horizonte (MG) em 3 de março, conversa “duas a três vezes por dia” com os fisioterapeutas do PSG e da seleção para saber como anda o processo de recuperação do jogador.

“Eles me dão todos os detalhes da recuperação de Neymar”, explicou Lasmar.

“Até o momento, tudo vai bem. Estão trabalhando duro, de maneira muito profissional, para voltar o quanto antes e, principalmente, sem qualquer sequela ou incômodo no pé”, completou.

“Após a operação, demos um prazo de seis semanas antes de examinar a evolução da recuperação”, em meados de abril, continuou o médico.

Esta operação de uma fratura no quinto metatarso, um osso do pé, é “frequente no mundo do futebol (…) É algo comum para um jogador, e também para um médico que lida com lesões no esporte”, insistiu Lasmar.

O médico aproveitou para desmentir qualquer desentendimento com o departamento médico do PSG no momento em que Neymar se lesionou: “Desde o primeiro dia, concordamos com o PSG sobre o diagnóstico e o tratamento a seguir. Houve total harmonia entre nós, todo o resto é rumor e especulação”.

Neymar, 26 anos, se lesionou em 25 de fevereiro durante um duelo contra o Olympique de Marselha e perdeu o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, em 6 de março, quando o PSG foi eliminado.

Operado em 3 de março, o atacante deverá ficar longe dos gramados por “dois meses e meio a três meses”, segundo o próprio Lasmar.

Deixe seu comentário: