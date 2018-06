A rodada desta quinta do Mundial poderá ser decisiva para a Argentina e para o Peru

Nos jogos iniciais da segunda rodada do Mundial, os ditos favoritos ao título conseguiram resultados melhores que na semana passada. Ainda assim, nenhuma das grandes equipes teve tarefa fácil. Portugal, Espanha e Uruguai, por exemplo, suaram para vencerem suas partidas. Os jogos desta quinta-feira (21) deverão reservar muitas emoções principalmente para os torcedores argentinos.

Precisando da vitória, o time de Messi vai enfrentar a boa equipe da Croácia. Já o Peru precisa se reabilitar e vai encarar logo a temida França.

Argentina x Croácia

Provavelmente o jogo de maior emoção do dia. A Argentina, que começou mal sua caminhada no Mundial, precisa se recuperar logo contra a equipe que é considerada a segunda força do grupo. Os hermanos, que já chegaram à Rússia pressionados por causa das turbulências nas Eliminatórias, já se veem numa situação de vida ou morte logo na segunda rodada do torneio. Essa pressão pode ser um problema para a equipe de Sampaoli, que, insatisfeito com o rendimento contra a Islândia, deverá mudar o esquema do time, abandonando o 4-2-3-1, e adotando o seu xodó 3-4-3. Resta saber se houve tempo suficiente para treinar tantas mudanças.

Do outro lado, a Croácia teve uma vitória sem muitas dificuldades contra a Nigéria. E o time, que conta com jogadores muito experientes, como Rakitic, Perisic, Mandzukic e Modric, poderá saber levar vantagem sobre a pressão submetida à Argentina. Provavelmente, o time vai jogar mais recuado, especulando um empate. Adivinhar o resultado nesse caso é tarefa ingrata, mas nunca é recomendável apostar contra Lionel Messi.

França x Peru

França e Peru tiveram estreias opostas na relação entre resultado e desempenho. Enquanto os franceses fizeram um jogo ruim, mas garantiram a vitória contra os australianos, a seleção sul-americana até foi melhor que a Dinamarca, mas saiu com a derrota, com direito a um pênalti perdido por Cueva.

Assim, as duas equipes podem entrar em campo com alterações. Do lado peruano, é provável que Guerrero volte ao time titular, mas o técnico Ricardo Gareca ainda não confirmou a mudança ou o nome a ser sacado, que deve ficar entre Flores e Farfan. Já Didier Deschamps testou as entradas de Giroud e Matuidi.

O Peru precisa desesperadamente da vitória, então vai ter que sair mais para o jogo. Essa situação deverá favorecer a França, que reúne muitos talentos ofensivos e atacantes rápidos pelas pontas. Com espaço, nomes como Griezman, Pogba e Mbappé tendem a render mais. A maior qualidade técnica, então, leva ao palpite para vitória francesa. Mas o jogo não deverá ser fácil, pois o Peru também já mostrou ser uma seleção qualificada e muito bem organizada por Gareca. Taticamente, inclusive, os peruanos estão mais prontos que os franceses.

Dinamarca x Austrália

Conhecida pelo seu esquema defensivo, a Austrália pode ter dificuldades na partida, já que precisa da vitória. Outra força australiana é a bola aérea, o problema é que a Dinamarca, com seus zagueiros altos e ótimo goleiro, não costuma ter problemas nesse quesito. Assim, restam poucas opções para os australianos. Uma carta na manga pode ser a entrada do jovem Daniel Arzani, garoto que atrai muita expectativa da torcida, mas que foi reserva na primeira partida.

A Dinamarca está numa situação mais confortável. Dependendo do jogo entre Peru e França, os dinamarqueses podem entrar em campo satisfeitos com o empate. Apesar de não ter feito uma grande exibição na partida de estreia, a seleção da Dinamarca tem capacidade técnica maior que o adversário, principalmente nos pés do meia Erikssen.

