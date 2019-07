A Suécia venceu a Inglaterra por 2 a 1 e garantiu o terceiro lugar na Copa do Mundo feminina

A medalha de bronze da Copa do Mundo feminina já tem destino certo. Neste sábado (06), Suécia e Inglaterra se enfrentaram na disputa do terceiro lugar do torneio, no estádio de Nice, e as suecas levaram a melhor após ótimo início de jogo: vitória por 2 a 1, com gols de Asllani e Jakobsson.

A partida teve um primeiro tempo muito movimentado, com três gols e um início arrasador da Suécia. Com marcação avançada e muito vigor físico, as suecas abriram o placar com a camisa 9 Asllani aproveitando vacilo da defesa inglesa – a jogadora era dúvida antes do início da partida e deixou o gramado no segundo tempo. Com time mais organizado e superior no meio de campo, a Suécia não demorou para ampliar, e ainda acertou a trave antes disso.

Com liberdade para pisar na área, a camisa 10 Jakobsson ajeitou o corpo e bateu colocado, de pé direito, para acertar o ângulo e ampliar a vitória parcial da Suécia para 2 a 0. Após sofrer o segundo gol, a Inglaterra finalmente acordou e passou a atacar o rival. Assim como a camisa 10 sueca, Kirby, número dez da Inglaterra, também balançou as redes. A defesa da Suécia deu espaço para Kirby chutar rasteiro de perna esquerda e diminuir para as inglesas.

Ainda no primeiro tempo mais movimentado da Copa do Mundo, a Inglaterra marcou com a artilheira Ellen White, mas o lance foi revisado pelo Árbitro de Vídeo (VAR), que viu toque de mão de White na jogada, e o árbitro anulou o que seria o gol de empate – e o sétimo gol da artilheira da Copa do Mundo.

O segundo tempo ficou longe de ser tão emocionante quanto os primeiros 45 minutos de jogo. Com postura defensiva, a Suécia perdeu poder no meio de campo e passou a ser pressionada pelas inglesas. Com praticamente todo o time da Suécia atrás da linha da bola, a Inglaterra encontrou muitas dificuldades para furar a defesa da seleção rival. No último minuto do tempo regulamentar, a zagueira Fischer, em cima da linha, afastou chute perigoso da inglesa Bronze.

A vitória garantiu à Suécia o terceiro lugar no Mundial pela terceira vez na história. A seleção feminina já havia conquistado a medalha de bronze em 1991 e 2011 – ficou com o segundo lugar em 2003, após derrota para a Alemanha na final. Já a Inglaterra deixa escapar a oportunidade de ficar no terceiro lugar pela segunda vez seguida. Em 2015, as inglesas ficaram com o bronze após vencerem a Alemanha por 1 a 0.

