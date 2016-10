A terceira edição do Lance de Craque acontecerá no Beira-Rio no dia 21 de dezembro

O jogador D’Alessandro lançou, na sede da Federação Gaúcha de Futebol, a terceira edição do projeto Lance de Craque. Em um auditório lotado, com mais de 200 convidados, o jogador revelou a sua alegria em realizar mais uma vez esse evento no estádio Beira-Rio. O jogo será no dia 21 de dezembro às 20h30.

“Queremos fazer o jogo à noite para criar uma atmosfera diferente, para que o torcedor possa vivenciar e viver não só à tarde, mas também à noite. Vai ser uma experiência nova para nós também. A intenção é lotar o Beira-Rio. Lotando temos mais ajuda às instituições que precisam, arrecadamos mais, e melhor. Estou orgulhoso de poder ajudar as crianças e os jovens. Vai ser uma ótima oportunidade para que eles, no futuro, lembrem que o Lance de Craque fez parte do seu crescimento e ajudou um pouquinho na sua vida”, ressaltou D’Alessandro.

A venda física dos ingressos será realizada a partir do dia 7 de outubro, na CAS (Central de Atendimento ao Sócio), no estádio Beira-Rio, entre 9h e 18h. As entradas também estarão à disposição nas bilheterias do Gigantinho, nos mesmos dias de funcionamento para jogos do Inter.

Confira os jogadores que estão confirmados no Lance de Craque de 2016:

Goleiro – Dida

Laterais-direitos – William, Hernán Diaz

Zagueiros – Juan, Maidana, Adílson Batista, Ayala e Antonio Carlos Zago

Laterais-esquerdos – Diego Placente

Volantes – Dunga, Rodrigo Dourado, Guiñazú, Magrão, Leonardo Ponzio, Tinga e Odair

Meias – D’Alessandro, Ariel Ortega, Wendell Lira, Álvaro Recoba, Lucho González, Ruben Paz, Marcelo Gallardo e Riquelme

Atacantes – Grafite, Iván Alonso, Lucas Pratto, Hernán Barcos, Carlos Tevez, Lucas Alario, Sandro Sotilli, Loco Abreu e Rodrigo Mora

Técnico – Cuca

