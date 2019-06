A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a Uergs, encerra nesta sexta-feira as inscrições para transferências, ingresso e reingresso de diplomados

Até esta sexta-feira, a Uergs (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul) recebe inscrições para a chamada “Mobilidade Acadêmica Externa”. Trata-se do ingresso de diplomados, reingresso de ex-alunos e transferência de alunos de outras instituições de ensino superior.

As inscrições são feitas por meio de sistema on-line. Ao todo, são 626 vagas, disponíveis em diferentes unidades da instituição no Estado. A matrícula será válida para o próximo semestre.

Um edital publicado pela Pró-Reitoria de Ensino traz a relação de documentos necessários e critérios de seleção dos candidatos. O resultado do processo tem publicação prevista para o dia 1º de julho. Mais informações no site www.uergs.rs.gov.br.

As 24 unidades da Uergs possuem estrutura administrativa própria e são integradas em sete campi regionais. Em ordem alfabética:

Alegrete, Bagé, Bento Gonçalves, Soledade, Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Cruz Alta, Encantado, Erechim,

Frederico Westphalen, Guaíba, Hortênsias, Osório, Montenegro, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Sananduva, Santa Cruz do Sul, Santana do Livramento, São Borja, São Luiz Gonzaga, Tapes, Três Passos e Vacaria.

Graduação

O ingresso regular na Uergs ocorre no início do primeiro semestre, por meio da inscrição no Sisu (Sistema de Seleção Unificada), utilizando-se a nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) mais recente. Além disso, há a possibilidade de ingressar por meio da já mencionada mobilidade acadêmica externa, com processo seletivo no primeiro semestre de cada ano.

– Administração (Bacharelado): Disciplinas da área de Sistemas e Serviços de Saúde;

– Administração (Bacharelado): Disciplinas da área Rural e Agroindustrial;

– Administração Pública (Bacharelado);

– Agroecologia (Bacharelado);

– Agronomia (Bacharelado);

– Artes Visuais (Licenciatura);

– Ciência e Tecnologia de Alimentos (Bacharelado);

– Ciências Agrárias (Licenciatura);

– Dança (Licenciatura);

– Desenvolvimento Rural e Gestão Agroindustrial (Bacharelado);

– Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia (Bacharelado);

– Engenharia de Computação (Bacharelado);

– Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado);

– Engenharia de Energia (Bacharelado);

– Gestão Ambiental (Bacharelado);

– Letras: Língua Portuguesa e Literatura de Língua Portuguesa (Licenciatura);

– Música (Licenciatura);

– Pedagogia (Licenciatura);

– Teatro (Licenciatura).

